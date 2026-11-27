Grande Fratello Vip 9, stasera niente puntata: torna lunedì 30 novembre

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Il Grande Fratello Vip 9 non va in onda venerdì 27 novembre in prima serata su Canale 5. L’appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi è fissato per lunedì 30 novembre, quando è prevista la finale di questa edizione. L’informazione è stata pubblicata da Mediaset il 27 novembre.

Cosa va in onda su Canale 5

Per la prima serata di venerdì Mediaset indica il film Il Diavolo veste Prada, uscito nel 2006, con Meryl Streep e Anne Hathaway. La programmazione è segnalata anche in streaming su Mediaset Infinity. Chi cerca il reality può quindi ritrovarlo lunedì 30, data indicata per l’ultima puntata.

La data della finale

La pagina ufficiale conferma lunedì 30 novembre come prossimo e ultimo appuntamento del GF Vip 9 su Canale 5. Mediaset indica inoltre quattro concorrenti già qualificati alla finale: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello. L’articolo non anticipa ulteriori dettagli sul programma della serata.

La guida di Mediaset Infinity riporta la variazione del 27 novembre e la data della finale.

Foto d’archivio: studio di un notiziario della televisione svizzera, fotografato nel 2013; non è lo studio del Grande Fratello Vip, di Canale 5 o di Mediaset. Foto di Fanny Schertzer, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Scheda e attribuzione · Licenza.