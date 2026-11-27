Chi viaggia tra Milano, Piacenza e Bologna nel fine settimana deve considerare possibili variazioni ai collegamenti ferroviari. Trenitalia segnala lavori di potenziamento infrastrutturale tra Piacenza e Bologna sulla linea convenzionale: gli interventi iniziano alle 22:30 di venerdì 27 novembre e terminano alle 5:30 di lunedì 30 novembre 2026.
Le date e i servizi interessati
L’avviso del 27 novembre indica modifiche per alcuni treni Alta Velocità e variazioni con autobus sostitutivi per alcuni Intercity. Per i Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper sono previste variazioni, cancellazioni totali e corse con bus. Non sono coinvolti tutti i treni delle categorie: l’avviso rimanda ai canali di vendita aggiornati per verificare la singola corsa.
La finestra dei lavori attraversa la notte di venerdì, l’intera giornata di sabato e domenica, fino alle prime ore di lunedì. Chi ha un viaggio programmato può controllare orario, fermate e modalità di sostituzione prima di partire, perché i servizi interessati possono seguire percorsi o orari diversi.
Come verificare il proprio viaggio
La pagina Infomobilità di Trenitalia riporta l’avviso per la linea convenzionale Milano-Bologna e segnala che i canali di vendita sono aggiornati. L’elenco dei treni coinvolti è pubblicato nel documento collegato all’avviso; il reader utilizzato per questa verifica non ha reso disponibile quel PDF, quindi qui non riportiamo numeri di treno o singole fermate. È consigliabile consultare l’orario aggiornato e le informazioni di viaggio del proprio servizio.
Foto d’archivio: un Minuetto alla stazione di Bologna Centrale nel 2007; l’immagine non documenta i lavori né i treni modificati. Foto di photobeppus, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0. Scheda e attribuzione · Licenza.