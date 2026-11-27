Linea Milano-Bologna, lavori tra Piacenza e Bologna dal 27 al 30 novembre

Lavori tra Piacenza e Bologna dalle 22:30 del 27 novembre alle 5:30 del 30: Trenitalia segnala modifiche per alcuni treni AV, Intercity e Regionali.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Chi viaggia tra Milano, Piacenza e Bologna nel fine settimana deve considerare possibili variazioni ai collegamenti ferroviari. Trenitalia segnala lavori di potenziamento infrastrutturale tra Piacenza e Bologna sulla linea convenzionale: gli interventi iniziano alle 22:30 di venerdì 27 novembre e terminano alle 5:30 di lunedì 30 novembre 2026.

L’avviso del 27 novembre indica modifiche per alcuni treni Alta Velocità e variazioni con autobus sostitutivi per alcuni Intercity. Per i Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper sono previste variazioni, cancellazioni totali e corse con bus. Non sono coinvolti tutti i treni delle categorie: l’avviso rimanda ai canali di vendita aggiornati per verificare la singola corsa.

La finestra dei lavori attraversa la notte di venerdì, l’intera giornata di sabato e domenica, fino alle prime ore di lunedì. Chi ha un viaggio programmato può controllare orario, fermate e modalità di sostituzione prima di partire, perché i servizi interessati possono seguire percorsi o orari diversi.

Leggi anche Occhio del Sahara, la struttura del Richat vista dalla ISS

Come verificare il proprio viaggio

La pagina Infomobilità di Trenitalia riporta l’avviso per la linea convenzionale Milano-Bologna e segnala che i canali di vendita sono aggiornati. L’elenco dei treni coinvolti è pubblicato nel documento collegato all’avviso; il reader utilizzato per questa verifica non ha reso disponibile quel PDF, quindi qui non riportiamo numeri di treno o singole fermate. È consigliabile consultare l’orario aggiornato e le informazioni di viaggio del proprio servizio.

Foto d’archivio: un Minuetto alla stazione di Bologna Centrale nel 2007; l’immagine non documenta i lavori né i treni modificati. Foto di photobeppus, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0. Scheda e attribuzione · Licenza.