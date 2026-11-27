Miro Tabanelli secondo a Innsbruck: 181,25 punti nel big air

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Miro Tabanelli ha conquistato il secondo posto nel big air di freeski a Innsbruck, nella prova che ha aperto la Coppa del Mondo 2026/27. L’azzurro ha chiuso la finale con 181,25 punti, alle spalle dello statunitense Cody Laplante, primo con 185,00. Lo svedese Jesper Tjader è salito sul terzo gradino del podio con 168,25.

La finale decisa con 181,25 punti

Tabanelli era arrivato all’ultimo atto dopo avere ottenuto 174,00 punti nelle qualificazioni. In finale ha totalizzato 91,25 punti con il primo trick, che lo ha portato in terza posizione provvisoria. Con il secondo e ultimo salto ha aggiunto 90,00 punti: il totale di 181,25 gli ha permesso di salire al secondo posto, a 3,75 punti dal vincitore.

Il risultato è la quinta presenza di Tabanelli tra i primi tre in una gara di Coppa del Mondo, secondo il resoconto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La stessa tappa ha visto Maria Gasslitter chiudere decima nella prova femminile, con 85,00 punti; la svizzera Mathilde Gremaud ha vinto quella gara con 177,75.

Un aggiornamento dopo le convocazioni

Il podio di Innsbruck aggiorna la notizia sui convocati italiani e sul ritorno in gara di Flora Tabanelli, sorella di Miro, raccontata alla vigilia della tappa. La gara maschile apre la nuova stagione del circuito di freeski: il piazzamento dà all’Italia un risultato immediato nella prima prova, senza anticipare gli esiti delle tappe successive.

Fonti: CONI, risultato e classifiche di Innsbruck; LSDI, convocazioni e rientro di Flora Tabanelli.

Foto d’archivio: atleta di freeski in salto a Rocca di Cambio; non ritrae Miro Tabanelli né la gara di Innsbruck. Foto: Riccardo Vespa / Pexels, licenza Pexels.