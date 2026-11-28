La Fenice, annullato il concerto del 28 novembre: come ottenere il rimborso

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Il concerto inaugurale della stagione sinfonica 2026/2027 del Teatro La Fenice, previsto a Venezia sabato 28 novembre, non avrà luogo. La Fondazione ha comunicato che lo sciopero indetto dalle RSU non è stato revocato. Il concerto di domenica 29 novembre, alle 17, si svolgerà invece regolarmente.

Le modalità di rimborso

La pagina ufficiale del teatro distingue le procedure in base al canale d’acquisto:

Abbonati del turno S: riceveranno un’e-mail con le istruzioni per il rimborso tramite bonifico bancario.

riceveranno un’e-mail con le istruzioni per il rimborso tramite bonifico bancario. Acquisti online: il rimborso sarà effettuato automaticamente sulla carta di credito usata per il pagamento, entro 30 giorni. Non è necessario presentare una richiesta.

il rimborso sarà effettuato automaticamente sulla carta di credito usata per il pagamento, entro 30 giorni. Non è necessario presentare una richiesta. Biglietterie e acquisti telefonici: l’Ufficio Ticketing di Vela invierà un’e-mail chiedendo i dati bancari. Per ottenere il bonifico, questi dovranno essere trasmessi entro il 9 dicembre 2026.

Le indicazioni si riferiscono al concerto del 28 novembre. Per verificare eventuali comunicazioni personali, gli acquirenti possono consultare la propria e-mail e la pagina informativa della Fondazione Teatro La Fenice.

Fonte: comunicazione ufficiale del Teatro La Fenice.

Foto: interno del Teatro La Fenice, immagine d’archivio del 2015 e non del concerto annullato; Youflavio / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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