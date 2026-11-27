La Nazionale femminile Under 17 ha svolto due giornate di valutazioni al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Le prove si sono tenute giovedì 26 e venerdì 27 novembre, con il coinvolgimento dello staff tecnico e medico della FIGC e dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.
Tapis roulant, salti e sprint
Il programma ha incluso test metabolici su tapis roulant e prove funzionali di salto e sprint. Il CONI riferisce che le valutazioni sono state condotte in collaborazione con il personale del suo Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, sotto la supervisione dello staff tecnico e medico federale.
Le valutazioni servono a programmare gli allenamenti
L’obiettivo dichiarato è monitorare lo stato di forma delle calciatrici e approfondire i loro parametri fisiologici e neuromuscolari individuali. Le informazioni raccolte, secondo il CONI, possono fornire indicazioni utili alla programmazione degli allenamenti. Il comunicato descrive le prove svolte, senza pubblicare valori o graduatorie individuali.
Fonte: CONI, 27 novembre 2026. Foto: Anastasia Shuraeva / Pexels, pagina della fotografia, licenza Pexels.