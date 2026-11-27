GP Qatar, Antonelli davanti in FP2: Russell a 127 millesimi

Kimi Antonelli ha chiuso al primo posto le FP2 del GP del Qatar in 1:23.077, davanti a George Russell e Lando Norris. La sessione è stata allungata dopo due bandiere rosse.

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Le seconde prove libere del Gran Premio del Qatar si sono chiuse con Kimi Antonelli davanti a tutti. Il pilota Mercedes ha segnato 1:23.077, precedendo il compagno George Russell di 127 millesimi e Lando Norris di 445 millesimi. La sessione del 27 novembre a Lusail è stata prolungata dopo due interruzioni con bandiera rossa.

Antonelli mantiene il riferimento dopo le interruzioni

Il tempo più rapido di Antonelli è arrivato con pneumatici medi. Russell non è riuscito a completare il proprio tentativo sulle gomme morbide prima della seconda interruzione; anche il programma di diversi piloti è stato condizionato dalle bandiere rosse. La direzione gara ha aggiunto 13 minuti per recuperare parte del tempo perso.

Alle spalle dei primi tre, Oscar Piastri ha chiuso quarto e Max Verstappen quinto. Charles Leclerc è settimo, Lewis Hamilton ottavo. Il resoconto ufficiale segnala che Hamilton ha poi riportato una perdita di potenza e si è fermato, con l’attivazione della Virtual Safety Car. Sono risultati delle prove libere: non determinano la griglia di partenza.

Il programma prosegue sabato

La prima giornata in pista si è svolta sotto le luci del circuito di Lusail. I team useranno i dati raccolti per preparare le qualifiche e la gara del fine settimana. Per un precedente aggiornamento sulle prove libere della stagione, è disponibile il resoconto delle FP2 del Gran Premio del Messico.

Fonte: Formula 1, resoconto ufficiale delle FP2 del Qatar, pubblicato il 27 novembre 2026.

Foto: Mathias Dargnat / Pexels, licenza Pexels (termini della licenza). Immagine d’archivio di una monoposto in pista: non ritrae il GP del Qatar né la sessione descritta.

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