Coppa Davis, l’Italia batte la Cechia 2-1 e vola in finale

Musetti e Vavassori decidono il doppio: l’Italia supera la Repubblica Ceca 2-1 e raggiunge la quarta finale consecutiva di Coppa Davis.

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L’Italia ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1 nella semifinale della Coppa Davis a Bologna e si è qualificata per la quarta finale consecutiva. Il punto decisivo è arrivato nel doppio: Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori hanno superato Jiri Lehecka e Tomas Machac al tie-break del terzo set.

La semifinale si decide nel doppio

Musetti ha aperto la sfida vincendo il singolare contro Jakub Mensik per 6-3, 6-4. Jiri Lehecka ha poi pareggiato per la Cechia, battendo Flavio Cobolli 6-2, 1-6, 6-3. Con il confronto sull’1-1, il doppio ha assegnato il posto in finale.

La coppia azzurra ha perso il primo set 3-6, ha reagito con un 6-1 e ha chiuso il parziale decisivo 7-6(4). La scheda della Federazione Italiana Tennis e Padel riporta il successo dell’Italia per 2-1 e i risultati dei tre incontri.

Quarta finale di fila

Con questo risultato l’Italia raggiunge la sua quarta finale consecutiva in Coppa Davis. Secondo la FITP, nell’era successiva all’abolizione del Challenge Round soltanto la Svezia era riuscita prima a disputare almeno quattro finali consecutive; gli svedesi ne giocarono sette tra il 1983 e il 1989.

Il successo completa una semifinale combattuta: Musetti aveva portato avanti gli azzurri, Lehecka aveva rimesso in equilibrio la sfida e il doppio ha deciso la qualificazione. Per gli aggiornamenti di servizio sulla partita, con orario e trasmissione in chiaro, si può consultare il precedente articolo sulla semifinale Italia-Cechia.

Fonte: Federazione Italiana Tennis e Padel, 27 novembre 2026. Foto d’archivio: Harel Levy contro Luis Horna in una precedente sfida di Coppa Davis; non ritrae Italia-Cechia né la Final 8 di Bologna. Foto di Assaf Yekuel / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0. Scheda e provenienza dell’immagine.

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