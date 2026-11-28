Coppa Davis, Italia in finale: Cechia battuta 2-1 al doppio decisivo

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L’Italia ha battuto la Cechia 2-1 nella semifinale di Coppa Davis disputata venerdì 27 novembre e si è qualificata per la finale di domenica. Il punto decisivo è arrivato nel doppio: Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori hanno rimontato Jiri Lehecka e Thomas Machac, chiudendo 3-6, 6-1, 7-6(4). Il resoconto del CONI colloca la finale alle 15 di domenica 29 novembre, contro la vincente di Gran Bretagna-Spagna.

Musetti apre, Lehecka pareggia

Il primo punto azzurro è arrivato con Lorenzo Musetti, che ha superato Jakub Mensik 6-3, 6-4 in un’ora e 28 minuti. La Cechia ha riportato il confronto in parità grazie a Jiri Lehecka: il ceco ha battuto Flavio Cobolli 2-6, 6-1, 6-3 dopo un’ora e 41 minuti.

Il doppio decide la semifinale

Per la sfida conclusiva il capitano Filippo Volandri ha schierato Musetti insieme ad Andrea Vavassori. La coppia italiana ha perso il primo set 3-6, poi ha vinto il secondo 6-1 e ha completato la rimonta al tie-break del terzo, 7-6(4). La partita è durata quasi due ore, secondo il resoconto del CONI.

Con questo successo l’Italia raggiunge la quarta finale consecutiva della competizione e l’undicesima della propria storia, secondo il resoconto del CONI.

Finale domenica alle 15

L’avversaria sarà definita dalla seconda semifinale tra Gran Bretagna e Spagna, in programma sabato 28 novembre alle 12. La finale è fissata per domenica 29 alle 15. Il precedente articolo LSDI presentava orario e copertura televisiva della semifinale; questo aggiornamento riporta l’esito e il quadro della finale dopo la conclusione del confronto.

Fonte: CONI, resoconto della semifinale. Foto di copertina: campo da tennis d’archivio, non la sede né la partita di Coppa Davis; Nilo Velez / WordPress Photo Directory, CC0 1.0.

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