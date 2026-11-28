FIL Guadalajara, oggi l’apertura: Italia ospite d’onore

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Prende il via sabato 28 novembre la 40ª Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara (FIL), in Messico. La partecipazione italiana è il centro dell’edizione: l’Italia è Paese Ospite d’Onore e il programma si ispira a una frase di Umberto Eco, «Il mondo ci parla come un grande libro». La fiera prosegue fino al 6 dicembre.

Secondo il Ministero degli Affari Esteri, la cerimonia inaugurale è prevista alle 11 locali, le 18 in Italia, con l’apertura del Padiglione Italia. Sono annunciati oltre 120 incontri letterari con 58 autrici e autori, più di quindici mostre e progetti speciali, nove concerti e la presenza di circa quaranta editori italiani.

Il programma italiano tra libri, mostre e incontri

Nel Padiglione Italia si terranno gli appuntamenti del Caffè letterario e sarà allestita una libreria con volumi in italiano e in traduzione spagnola. Tra i progetti segnalati dal Ministero c’è anche la mostra “Eccellenze italiane. I vestiti nuovi di Pinocchio”, promossa dalla Bologna Children’s Book Fair. Il programma affianca agli incontri letterari appuntamenti professionali per editori e operatori del settore, oltre a iniziative di cinema, gastronomia e scambio accademico.

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La giornata inaugurale mette in dialogo Italia e Messico con un incontro tra Bruno Arpaia e Paco Ignacio Taibo II. È inoltre previsto un omaggio di Alessandro Baricco a Umberto Eco, a dieci anni dalla scomparsa dello scrittore, intitolato “Il mondo ci parla come un grande libro”. Baricco è già stato protagonista di un incontro pubblico a Roma nei giorni scorsi.

Il mercato spagnolo per l’editoria italiana

La Farnesina collega la presenza alla FIL anche alla crescita delle vendite di diritti di traduzione: nel 2025 gli editori italiani hanno firmato 8.645 contratti, il dato più alto indicato dal Ministero. Di questi, 896 riguardano il mercato ispanofono. Il dato aiuta a inquadrare la fiera non solo come rassegna per il pubblico, ma anche come occasione di lavoro per editori che puntano a raggiungere lettori in lingua spagnola.

La FIL si svolge a Expo Guadalajara e riunisce per nove giorni autori, editori e lettori. Il sito ufficiale della manifestazione conferma le date dal 28 novembre al 6 dicembre e l’Italia come Paese Ospite d’Onore.

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Foto d’archivio della FIL Guadalajara 2024, area FIL Niños: non ritrae l’edizione 2026. Christian Cariño / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Scheda e provenienza dell’immagine.