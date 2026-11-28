Roma, corteo sabato 28 novembre: percorso e bus interessati

Sabato 28 novembre, dalle 14:30 alle 20, è annunciato a Roma un corteo da piazza della Repubblica a piazzale Ostiense. Ecco percorso e linee bus interessate.

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Sabato 28 novembre è annunciato a Roma un corteo nazionale da piazza della Repubblica a piazzale Ostiense, dalle 14:30 alle 20. L’avviso di Roma Servizi per la Mobilità, aggiornato il 27 novembre, segnala modifiche alla circolazione e al trasporto pubblico lungo il percorso. Roma Capitale conferma orario e itinerario nel riepilogo del fine settimana.

Il percorso del corteo

La partenza è prevista da piazza della Repubblica. Il tragitto prosegue lungo viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, ancora via Cavour e via dei Fori Imperiali. Passa quindi da piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Circo Massimo e viale Aventino, per arrivare a piazzale Ostiense attraverso viale della Piramide Cestia.

Le linee bus interessate

Roma Servizi per la Mobilità segnala modifiche per le linee 3, 5-14, 16, 23, 30, 38, 40, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 92, 96, 105, 117, 118, 160, 170, 223, 280, 310, 360, 492, 590, 628, 649, 714, 715, 716, 719, 769, 775, 780, 910, H, C2 e C3. Le variazioni sono legate al passaggio del corteo; per gli aggiornamenti sul servizio, l’azienda rimanda alle proprie pagine di infomobilità e a quelle di Atac.

Il Comune ricorda inoltre che nel fine settimana è attiva la ZTL Territoriale Appia Antica, dalle 7 alle 19 il sabato e la domenica, escluso agosto. Per altri aggiornamenti sui collegamenti della capitale, LSDI ha seguito anche le modifiche ferroviarie legate ai lavori al Pigneto.

Fonti: Roma Servizi per la Mobilità (avviso aggiornato il 27 novembre) e Roma Capitale.

Foto d’archivio: Piazza della Repubblica, il 20 agosto 2024; l’immagine non ritrae il corteo del 28 novembre. Foto di Joseolgon / Wikimedia Commons, rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (CC BY 4.0).