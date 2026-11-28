NBA Cup, i 76ers travolgono i Pacers 111-87: successo a Indianapolis

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I Philadelphia 76ers hanno battuto gli Indiana Pacers per 111-87 nella gara di NBA Cup giocata a Indianapolis venerdì 27 novembre. La partita valeva per il gruppo Est B della competizione. La scheda ufficiale NBA registra il risultato finale e aggiorna il bilancio stagionale di Philadelphia a 16 vittorie e 4 sconfitte, quello di Indiana a 6-13.

Un successo da 24 punti

Il margine conclusivo è stato di 24 punti. La pagina partita della NBA conferma che i 76ers hanno chiuso davanti ai Pacers, 111-87, al Gainbridge Fieldhouse. Il risultato arriva nella fase a gruppi della NBA Cup, che si disputa parallelamente alla regular season.

La partita e la fonte

Il dato riportato è il punteggio finale pubblicato dalla NBA. Per il tabellino e gli aggiornamenti ufficiali si può consultare la scheda della partita su NBA.com.

Immagine d’archivio illustrativa: mani di giocatori intorno a un pallone da basket indoor; non ritrae 76ers-Pacers. Foto: Kampus Production/Pexels, pagina della foto, licenza Pexels.