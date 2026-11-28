Google Search collega Wallet a Personal Intelligence: Drive seguirà in AI Mode

Google annuncia il collegamento facoltativo di Wallet a Personal Intelligence in AI Mode; Drive e Gemini seguiranno. La disponibilità in Italia non è indicata.

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Google ha annunciato il 23 novembre un aggiornamento di Personal Intelligence in AI Mode di Google Search. La funzione consente, su scelta dell’utente, di collegare Google Wallet per dare alle risposte il contesto delle proprie spese. Google dice che il supporto per Drive e per l’app Gemini arriverà nelle settimane successive. La comunicazione non specifica quando la novità sarà disponibile in Italia.

Wallet, Drive e Gemini nel contesto delle ricerche

Personal Intelligence usa informazioni delle app collegate per rendere le risposte più personalizzate. Google indica che Gmail, Calendar e Photos erano già tra le app utilizzabili; con l’annuncio del 23 novembre aggiunge Wallet all’avvio graduale in AI Mode e prevede poi Drive e il collegamento con l’app Gemini. La società descrive possibili usi come ritrovare informazioni nei propri documenti o riprendere una ricerca senza ripetere il contesto.

Per Wallet, Google cita domande sulle abitudini di spesa e sui vantaggi associati alle carte collegate. Sono esempi e descrizioni forniti dall’azienda, non una valutazione indipendente dei risultati né un consiglio finanziario. La pagina non indica Paesi, requisiti di abbonamento o una data italiana: non consente quindi di concludere che la funzione sia già attiva per gli utenti in Italia.

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Collegamento facoltativo e accesso in sola lettura

L’attivazione è volontaria: nelle impostazioni di personalizzazione della Ricerca l’utente sceglie quali app collegare e può modificare o disattivare la connessione. Secondo Google, in AI Mode Wallet può essere letto per ricavare il contesto delle risposte, ma il sistema non può spostare, gestire o investire denaro. Queste sono le condizioni descritte da Google nel suo annuncio.

Il nuovo collegamento si inserisce nelle integrazioni tra i servizi Google e Gemini. In un precedente articolo abbiamo raccontato le opzioni che Google ha presentato per importare preferenze e conversazioni in Gemini; l’annuncio attuale riguarda invece il contesto che Search può usare nelle risposte di AI Mode.

Fonti e immagine

Fonte: Google, “A more tailored Google Search that’s uniquely yours”, 23 novembre 2026. Il lancio, le funzioni e i controlli sopra descritti sono attribuiti all’azienda; il comunicato non precisa la disponibilità in Italia.

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Foto d’archivio di uno smartphone con schermata di applicazioni: non ritrae Google AI Mode né la funzione annunciata. Foto: Océanos y dados / Wikimedia Commons, CC0 1.0.