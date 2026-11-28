NBA Cup, Atlanta beffa Boston: Hawks vincenti 87-86

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Gli Atlanta Hawks hanno battuto i Boston Celtics 87-86 nella partita di NBA Cup disputata venerdì 27 novembre al TD Garden di Boston. La scheda ufficiale della lega registra la gara come conclusa nel gruppo C della Eastern Conference: Atlanta ha chiuso con un punto di vantaggio.

Un finale deciso da un solo punto

Il punteggio finale certificato dalla NBA è 87-86 per gli Hawks. La partita si è giocata sul campo dei Celtics e faceva parte della fase a gironi della Emirates NBA Cup. Il risultato non va confuso con gli altri incontri della stessa notte: Miami ha superato New York e Philadelphia ha vinto a Indianapolis.

La pagina gara della NBA riporta il finale, la sede e il gruppo di appartenenza. Per chi segue la competizione dall’Italia, il match si è svolto nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 novembre.

Gli altri risultati della notte

La NBA Cup ha concentrato più partite nella stessa serata. Sul nostro sito puoi leggere anche il resoconto di Miami-New York, terminata 108-105, e quello di Philadelphia-Indiana, chiusa 111-87.

Foto d’archivio di un’azione di basket indoor: non ritrae Hawks-Celtics né i giocatori della gara. Foto: Wallace Chuck / Pexels; scheda della fotografia, licenza Pexels.

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