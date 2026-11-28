Roma–Pescara, lavori dal 4 al 6 dicembre: modifiche per i regionali

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Trenitalia segnala lavori di manutenzione programmata sulla linea Roma–Pescara da venerdì 4 a domenica 6 dicembre 2026. Nel riepilogo di Infomobilità, l’azienda avvisa che per alcuni treni del Regionale sono previste variazioni e cancellazioni parziali; i canali di vendita risultano aggiornati.

Quali giorni sono interessati

L’avviso riguarda le tre giornate dal 4 al 6 dicembre. La pagina informativa non elenca nel riepilogo i numeri dei treni o le singole fermate coinvolte: la modifica non va quindi interpretata come una sospensione di tutti i collegamenti tra Roma e Pescara. Trenitalia rimanda ai canali di vendita aggiornati per verificare la corsa scelta.

Chi ha già un viaggio in programma può controllare data, orario e fermate del proprio regionale prima di partire, e ripetere la verifica in prossimità del viaggio. Le informazioni pubblicate sono riferite all’avviso generale della linea e non permettono di stabilire da sole se una specifica corsa sarà cancellata o modificata.

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Un avviso distinto dagli altri cantieri

Le variazioni per Roma–Pescara sono un avviso specifico per questa linea. Sul sito abbiamo raccolto anche altre modifiche ferroviarie legate ai lavori, come quelle che interessano l’InterCity Notte 770 sulla relazione Firenze–Roma: si tratta di un servizio e di un percorso diversi.

La fonte è la pagina Infomobilità di Trenitalia, consultata il 28 novembre 2026. L’aggiornamento indica i giorni interessati, le categorie di treni regionali e l’aggiornamento dei canali di vendita.

Foto d’archivio: un treno regionale Trenitalia alla stazione di La Brigue, in Francia; non mostra la tratta Roma–Pescara né i lavori annunciati per dicembre. Foto: hpgruesen / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Scheda del file · licenza CC0 1.0.

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