NBA Cup, rimonta Spurs sui Lakers: 99-96 dopo il -16 all’intervallo

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San Antonio ha battuto i Los Angeles Lakers per 99-96 nella gara di NBA Cup giocata al Frost Bank Center nella notte italiana fra venerdì 27 e sabato 28 novembre. La partita, disputata a San Antonio, era valida per il West Group C.

La rimonta dopo l’intervallo

I Lakers hanno controllato i primi due quarti e sono andati al riposo sul 54-38: 27-14 nel primo periodo e 27-24 nel secondo. Gli Spurs hanno cambiato ritmo dopo l’intervallo, vincendo il terzo quarto 30-14. Nell’ultima frazione hanno aggiunto un 31-28, completando la rimonta con un parziale di 61-42 nella ripresa.

Il finale della gara

La scheda ufficiale NBA registra il risultato finale di 99-96 per San Antonio e colloca l’incontro nel gruppo Ovest della NBA Cup. Il tabellino riporta anche il punteggio dei quattro periodi e l’arena, il Frost Bank Center. La gara si è conclusa il 27 novembre secondo la data locale di San Antonio; in Italia era già sabato 28 novembre.

Fonti e immagine

Fonte: scheda ufficiale NBA, Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs.

La foto in evidenza è d’archivio: ritrae Victor Wembanyama alla NBA Cup 2025 a Las Vegas e non mostra la partita del 27 novembre 2026. Foto: Daiei Onoguchi (FireBirdFilm) / Wikimedia Commons (CC BY 4.0); licenza CC BY 4.0; immagine ridimensionata in WebP.

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