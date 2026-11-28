NBA Cup, Miami supera i Knicks 108-105 al Madison Square Garden

Miami supera New York 108-105 nella NBA Cup: bilancio di gruppo aggiornato per Heat e Knicks.

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I Miami Heat hanno battuto i New York Knicks per 108-105 al Madison Square Garden nella partita di NBA Cup disputata venerdì 27 novembre a New York, nella notte italiana tra venerdì e sabato. La scheda ufficiale NBA registra il risultato finale e l’incontro nel gruppo B della Eastern Conference.

Miami chiude davanti di tre punti

La gara è rimasta in equilibrio fino al punteggio conclusivo: Miami ha chiuso a quota 108, contro i 105 di New York. È una vittoria di misura in trasferta, maturata al Madison Square Garden; il resoconto si limita ai dati della partita riportati dalla lega.

La situazione nel gruppo B

Con il successo, gli Heat portano a 3-1 il proprio bilancio nella fase a gironi della NBA Cup. I Knicks scendono invece a 1-3. Il risultato aggiorna la classifica del gruppo, senza determinare da solo gli esiti delle altre partite. Per un altro risultato della notte di NBA Cup, i 76ers hanno superato i Pacers 111-87.

Fonte: NBA, scheda ufficiale Heat-Knicks. Foto in evidenza: immagine d’archivio di un giocatore di basket, non ritrae la gara Heat-Knicks. Foto di Andrea Piacquadio / Pexels, scheda della fotografia, licenza Pexels.