Slittino, Nagler e Malleier terzi nel doppio di Winterberg

Nagler e Malleier salgono sul podio nel doppio maschile a Winterberg. Il CONI riporta tempi, distacchi e gli altri piazzamenti italiani.

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Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno chiuso al terzo posto il doppio maschile nella tappa di Coppa del Mondo di slittino a Winterberg. I due altoatesini erano stati i più veloci nella manche d’apertura, ma alcune imperfezioni nella parte finale della seconda discesa li hanno fatti scendere di due posizioni.

Il podio del doppio maschile

La vittoria è andata ai lettoni Martins Bots e Roberts Plume, primi in 1:25.823. Gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa hanno ottenuto il secondo posto, a 46 millesimi; Nagler e Malleier hanno terminato a 70 millesimi dai vincitori. Il CONI riferisce che per la coppia italiana è il terzo piazzamento tra i primi tre in Coppa del Mondo, escluse le prove a squadre: gli altri due erano arrivati nella stagione precedente, con un terzo posto a Park City e un secondo a St. Moritz.

Gli altri due equipaggi azzurri hanno concluso più indietro: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, campioni olimpici in carica secondo il CONI, sono decimi a 512 millesimi; Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner sono quindicesimi a 1.419 secondi.

Un aggiornamento dopo il programma

Il risultato completa il quadro della tappa per il doppio maschile, dopo il programma e l’elenco dei convocati italiani a Winterberg pubblicati nei giorni precedenti. I dati della gara e i piazzamenti sono riportati dal comunicato del CONI. La foto è d’archivio: la scheda Commons attribuisce l’immagine a Rainer Lippert e la indica come opera di pubblico dominio.