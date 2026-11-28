Meteo, la tendenza AM fino al 27 dicembre: piogge sopra media al Nord nell’ultima settimana

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L’Aeronautica Militare ha pubblicato il 27 novembre una tendenza meteorologica per l’Italia dal 30 novembre al 27 dicembre 2026. Lo scenario indica temperature sotto la media nella prima parte del periodo e sopra la media nell’ultima settimana; per le precipitazioni segnala un possibile aumento al Nord tra il 21 e il 27 dicembre. Sono indicazioni su aree e settimane, non previsioni per una città o per una singola giornata.

La tendenza settimana per settimana

30 novembre–6 dicembre: l’AM prospetta, a livello nazionale, temperature e precipitazioni sotto la media del periodo, in un quadro anticiclonico associato ad aria fredda continentale.

l’AM prospetta, a livello nazionale, temperature e precipitazioni sotto la media del periodo, in un quadro anticiclonico associato ad aria fredda continentale. 7–13 dicembre: le precipitazioni tornerebbero nella media, mentre le temperature resterebbero sotto media, pur con un graduale aumento.

le precipitazioni tornerebbero nella media, mentre le temperature resterebbero sotto media, pur con un graduale aumento. 14–20 dicembre: la tendenza indica precipitazioni nella media. Le temperature sarebbero sopra media al Centro-Sud e in linea con la media al Nord.

la tendenza indica precipitazioni nella media. Le temperature sarebbero sopra media al Centro-Sud e in linea con la media al Nord. 21–27 dicembre: l’AM segnala un possibile nuovo ingresso di una perturbazione atlantica al Nord, con precipitazioni sopra media in quelle regioni e nella media al Centro-Sud. Le temperature sono indicate sopra la media su tutto il Paese.

È uno scenario mensile, non il meteo della singola località

La stessa Aeronautica Militare precisa che le previsioni a lunga scadenza non descrivono l’evoluzione del tempo nelle singole località o nei singoli momenti della giornata. Rappresentano invece indicazioni probabilistiche rispetto alle medie climatologiche, utili per osservare tendenze generali e soggette ad aggiornamento. La prossima emissione è indicata per venerdì 4 dicembre: per organizzare uno spostamento o valutare condizioni locali, occorrerà consultare le previsioni aggiornate dei giorni interessati.

La mappa allegata è la sintesi ufficiale della tendenza, emessa il 27 novembre. Fonte e credito: Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare (Meteo AM). Le condizioni di utilizzo del sito consentono il libero utilizzo delle informazioni con attribuzione al Servizio Meteo AM; la mappa non va interpretata come previsione puntuale.

Fonti: Aeronautica Militare, Previsioni mensili; Condizioni di utilizzo e attribuzione.