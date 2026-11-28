Mercedes GLA elettrica, debutto in Italia: prezzi da 46.972 euro

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La nuova Mercedes-Benz GLA elettrica arriva negli showroom italiani dal 27 novembre. Per il fine settimana del debutto, le concessionarie aderenti resteranno aperte anche sabato 28 e domenica 29 novembre. La casa ha pubblicato anche i prezzi di partenza delle tre versioni elettriche: si comincia da 46.972 euro.

Il listino delle versioni elettriche

La GLA 200, con potenza di 165 kW (224 CV), parte da 46.972 euro. La GLA 250+ da 200 kW (272 CV) è indicata a partire da 52.706 euro, mentre per la GLA 350 4MATIC da 260 kW (354 CV) il prezzo di partenza comunicato è 56.036 euro. Sono i valori riportati da Mercedes-Benz Italia per il mercato italiano; il comunicato non dettaglia in questa pagina dotazioni, optional o configurazioni individuali.

Il debutto riguarda la terza generazione del SUV compatto e, nella prima fase, le motorizzazioni 100% elettriche. L’apertura straordinaria riguarda gli showroom che aderiscono all’iniziativa, quindi per orari e disponibilità è necessario fare riferimento alla singola concessionaria.

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Ordini aperti anche per le ibride

Dal debutto elettrico sarà possibile ordinare anche le versioni ibride. Mercedes-Benz ne prevede l’arrivo nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2027. Il comunicato non indica i relativi prezzi di listino né ulteriori dettagli tecnici: non è quindi possibile confrontare qui le due motorizzazioni sul costo d’acquisto.

Per chi sta seguendo il mercato delle auto elettriche, sul sito abbiamo già riepilogato i dati italiani di ottobre in questo aggiornamento sulle immatricolazioni.

Fonte e immagine

Le date, le versioni e i prezzi sono quelli del comunicato Mercedes-Benz Italia del 25 novembre 2026. La foto in evidenza è d’archivio: mostra una Mercedes-Benz GLA bianca di una serie precedente e non la nuova GLA elettrica presentata nel 2026. Foto di Mike Bird su Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.