Snowboard, Lucia Dalmasso vince il PGS di Snow Ruyi: 19° podio in Coppa del Mondo

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Lucia Dalmasso ha aperto la Coppa del Mondo di snowboard alpino con una vittoria nel gigante parallelo (PGS) di Snow Ruyi, in Cina. Il successo del 28 novembre è il decimo in carriera nel massimo circuito e porta a 19 i podi complessivi dell’azzurra, secondo il resoconto del CONI.

Dalmasso prima in qualifica e decisiva nelle fasi a eliminazione

La ventinovenne di Falcade aveva chiuso terza la qualificazione in 1:32.49. Nel tabellone ha superato agli ottavi l’atleta individuale neutrale Polina Karimova per due centesimi, poi l’azzurra Jasmin Coratti nei quarti con un margine di 53 centesimi. In semifinale ha preceduto Sofiya Nadyrshina di 19 centesimi.

Nella finale per il primo posto Dalmasso ha battuto l’olandese Michelle Dekker con 36 centesimi di vantaggio. Nadyrshina ha completato il podio: nella finale per il terzo posto ha avuto la meglio sulla sudcoreana Seo Hee Jang per 20 centesimi. Il CONI riporta per Dalmasso 19 podi in Coppa del Mondo, 13 dei quali individuali; le vittorie sono dieci, sette individuali.

Fischnaller quarto nella gara maschile

Nella prova maschile Roland Fischnaller ha chiuso quarto. Una scivolata nella finale per il terzo posto gli ha impedito di terminare la discesa; il passaggio è andato così all’austriaco Andreas Prommegger. La gara è stata vinta dallo svizzero Dario Caviezel, che nella finale ha superato il due volte campione olimpico austriaco Benjamin Karl con 20 centesimi di margine.

La gara di Snow Ruyi aggiorna il programma della tappa già illustrato nella guida allo snowboard parallelo in Cina: questo articolo riferisce l’esito del PGS, senza anticipare il risultato della prova a squadre miste in calendario il giorno successivo.

Fonte: comunicato del CONI del 28 novembre 2026. Foto d’archivio: Isabella Laböck nella qualificazione del parallelo a Jauerling nel 2012; non ritrae Dalmasso né la gara in Cina. Foto: Christian Jansky (Tschaensky) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; licenza CC BY-SA 3.0; immagine convertita in WebP senza ritaglio.