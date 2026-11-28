Torino-Lazio, biglietti: regole per residenti nel Lazio e settore ospiti

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Torino-Lazio è in programma sabato 28 novembre alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino, per la 13ª giornata di Serie A. Per i biglietti, le indicazioni ufficiali distinguono i settori ordinari dal settore ospiti e prevedono condizioni diverse in base alla residenza e alla tessera del tifoso.

Settori ordinari: la regola indicata dal Torino

La pagina biglietteria del Torino FC indica che i tagliandi dei settori ordinari sono in vendita libera per i tifosi residenti fuori dal Lazio. Per chi risiede nel Lazio, l’acquisto degli stessi settori è consentito soltanto con una tessera Cuore Granata emessa prima del 24 ottobre.

Settore ospiti: le informazioni della Lazio

Nella propria comunicazione di biglietteria, la S.S. Lazio riferisce che per i residenti nella regione Lazio è esclusa la vendita negli altri settori, con eccezione del settore ospiti. Per acquistare in quel settore occorre la Fidelity Card SS Lazio 1900; la società segnala inoltre che i titoli d’ingresso non sono cedibili.

Le due comunicazioni descrivono modalità diverse per i rispettivi canali e settori: la tessera Cuore Granata indicata dal Torino riguarda l’eccezione per i residenti nel Lazio nei settori ordinari, mentre la Lazio descrive la vendita del settore ospiti. I tifosi possono consultare le pagine ufficiali dei club per disponibilità e condizioni aggiornate prima dell’acquisto.

Fonti: Torino FC, informazioni e biglietti; S.S. Lazio, modalità di vendita.

Foto d’archivio: Stadio Olimpico Grande Torino, scatto del 2019 di Lisa16031977 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Scheda e provenienza dell’immagine.