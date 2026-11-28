Genova, regionali deviati tra Voltri e Sampierdarena: le date dei lavori

Lavori tra Genova Pegli e Cornigliano: nei fine settimana indicati alcuni Regionali saltano quattro fermate e sono previsti bus.

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Tra Genova Pegli e Genova Cornigliano sono in programma lavori che modificano la circolazione di alcuni treni regionali. L’avviso di Trenitalia riguarda le ore serali di sabato e l’intera giornata di domenica: dopo il fine settimana del 28 e 29 novembre, le variazioni sono previste anche il 5 e 6 dicembre 2026.

Le modifiche scattano dalle 20 del sabato e proseguono per tutta la domenica. Per i prossimi interventi, le date indicate sono sabato 28 e domenica 29 novembre, poi sabato 5 e domenica 6 dicembre. I lavori interessano la tratta tra le stazioni di Genova Pegli e Genova Cornigliano.

Nei periodi indicati, i Regionali provenienti da Ventimiglia, Albenga, Savona o Genova Voltri e diretti verso Genova Brignole, Sestri Levante, La Spezia o Milano vengono deviati tra Voltri e Sampierdarena. I treni interessati non fermano a Genova Prà, Genova Pegli, Genova Sestri Ponente Aeroporto e Genova Cornigliano. Alcune corse possono inoltre subire anticipi d’orario.

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Bus e alternative per raggiungere le stazioni

Per chi deve raggiungere una delle fermate saltate, Trenitalia indica la possibilità di scendere a Genova Sampierdarena e proseguire con i treni in direzione Genova Voltri, Savona, Albenga o Ventimiglia. In alcune fasce è previsto anche un servizio di bus tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena. I punti di fermata dei bus sono indicati nell’avviso, con alcune eccezioni rispetto ai piazzali davanti alle stazioni.

L’avviso specifica che le modifiche possono intervenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori. Prima di partire è quindi utile verificare la singola corsa e la fermata del bus nella pagina Trenitalia sui lavori tra Genova Pegli e Genova Cornigliano.

Foto d’archivio: treno regionale fotografato a Bolzano, non ritrae la linea ligure né i lavori annunciati. Foto di Joerg Hartmann / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.

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