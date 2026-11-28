Milan Games Week, il programma di sabato 28 novembre: eventi e orari

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Sabato 28 novembre la Milan Games Week & Cartoomics propone una giornata di appuntamenti tra videogiochi, ospiti, fumetti e musica. Il programma ufficiale distribuisce gli eventi su palchi e aree diverse: per chi entra in fiera, questi sono alcuni momenti da segnare, con gli orari indicati dagli organizzatori.

Gli appuntamenti principali sul Central Stage

Alle 11 è prevista la cerimonia di apertura con Kurolily e Lodovica Comello. A mezzogiorno il palco ospita “Rayman Legends Retold: il ritorno di una leggenda”, con Cydonia. Alle 13 il programma segnala un incontro dedicato a Baldur’s Gate 3, con Tim Downie e Amelia Tyler.

Alle 14 è in calendario “La ciurma è arrivata!”, appuntamento dal vivo con Emily Rudd e Taz Skylar. Un’ora dopo è previsto l’incontro con Matthew Modine, presentato nel programma come un percorso dal cinema a Stranger Things. Dalle 16 il Central Stage passa alla musica con il DNSTY Urban Show.

Altri appuntamenti e aggiornamenti

La scaletta di sabato comprende anche attività di gioco di ruolo, iniziative K-pop, incontri con autori e creator, cosplay e tornei. Il calendario della manifestazione affianca agli eventi del palco centrale quelli ospitati nelle diverse aree: conviene controllare la pagina ufficiale per gli orari completi e per eventuali variazioni prima di mettersi in fila per un appuntamento.

Questa guida riassume alcuni eventi del programma pubblicato dagli organizzatori; non è una copertura in diretta e non indica disponibilità residua dei biglietti. Per il quadro dell’intero weekend è disponibile anche la guida generale alla Milan Games Week 2026.

Fonte: programma ufficiale Milan Games Week & Cartoomics, consultato il 28 novembre 2026. Immagine: foto d’archivio di una fiera di videogiochi, non ritrae l’edizione 2026; Matheus Bertelli / Pexels, licenza Pexels.

Da non perdere Milan Games Week 2026, il programma dal 27 al 29 novembre