Frosinone-Parma oggi: orario, stadio e programma della 13ª giornata

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Frosinone-Parma è in programma oggi, sabato 28 novembre, alle 15 allo stadio Benito Stirpe. La partita apre il programma pomeridiano della 13ª giornata di Serie A Enilive: il calendario della Lega Serie A indica poi Torino-Lazio alle 18 e Inter-Genoa alle 20.45.

Orario e stadio

La gara si gioca a Frosinone. Nel comunicato diffuso il 27 novembre, il Parma ha confermato che la squadra di Alberto Gilardino affronta la trasferta allo Stirpe alle 15 e ha annunciato la convocazione di 24 calciatori. L’elenco completo è disponibile nel comunicato ufficiale del club.

Le altre partite di sabato

Dopo Frosinone-Parma, la giornata prosegue con Torino-Lazio alle 18 e Inter-Genoa alle 20.45, secondo il programma pubblicato dalla Lega Serie A. Per l’altra partita serale, consulta anche le informazioni su Inter-Genoa.

La foto in evidenza è d’archivio: ritrae lo Stadio Benito Stirpe durante Frosinone-Venezia del 7 febbraio 2026. Foto di Giu Pepis, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.