Sci di fondo, Simone Mocellini terzo nella sprint classica di Ruka

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Simone Mocellini ha chiuso al terzo posto la sprint maschile a tecnica classica della Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka, in Finlandia. Il risultato del 28 novembre riporta l’azzurro sul podio del circuito internazionale dopo quasi quattro anni: il CONI ricorda che i suoi precedenti piazzamenti tra i primi tre risalivano al dicembre 2022 e al gennaio 2023.

La rimonta fino alla finale

Mocellini aveva ottenuto l’ottavo tempo nelle qualificazioni, in 2:35.31. Nei quarti è arrivato terzo nella propria batteria, ma ha proseguito grazie al miglior tempo tra i ripescati. In semifinale si è piazzato secondo, conquistando un posto nella finale a sei. Qui il norvegese Oskar Opstad Vike ha vinto in 2:32.04; il connazionale Johannes Høsflot Klæbo è arrivato secondo e Mocellini ha completato il podio, a 3,60 secondi dal vincitore.

Per il ventottenne originario di Grigno, in Valsugana, il terzo posto è il terzo podio individuale in Coppa del Mondo, tutti ottenuti nelle sprint. Prima di Ruka era stato secondo a Beitostølen nel dicembre 2022 e terzo in Val di Fiemme nel gennaio 2023, durante il Tour de Ski.

Il programma degli azzurri a Ruka

Il podio arriva nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo. Nei giorni precedenti abbiamo pubblicato il programma della tappa di Ruka e gli orari delle gare degli azzurri: il risultato di Mocellini è un aggiornamento distinto rispetto alla presentazione della squadra. I dati della sprint e i precedenti dell’atleta sono riportati dal comunicato del CONI del 28 novembre. La fotografia è d’archivio: la scheda Unsplash attribuisce l’immagine a Mitchel Willem Jacob Anneveldt e la rende disponibile con Unsplash License; sono consultabili anche i termini della licenza.