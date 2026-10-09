Hockey a Milano, svolta Fiera Ice Arena: cosa cambia ora

A Milano apre la Fiera Ice Arena da 4mila posti: cosa cambia per hockey, sport del ghiaccio, pubblico e legacy olimpica.

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Una partita di hockey su ghiaccio in un impianto milanese, immagine di contesto per il ritorno dell'hockey in citta'. Foto: Marcuscalabresus/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

L’hockey su ghiaccio torna a Milano con un segnale concreto: l’apertura della Fiera Ice Arena, impianto temporaneo da circa 4.000 posti a Fieramilano Rho. La notizia pesa piu’ di una semplice inaugurazione, perche’ arriva in una citta’ che ha una lunga tradizione sul ghiaccio ma negli ultimi anni ha faticato a trovare una casa stabile per hockey, pattinaggio e attivita’ di base.

Secondo quanto riportato da ANSA, la struttura e’ stata realizzata da Fondazione Fiera Milano con un investimento indicato in sette milioni di euro. La FISG aveva presentato il progetto come una delle risposte operative alla legacy di Milano Cortina: non solo grandi eventi, ma spazi utilizzabili da atleti, societa’, giovani e pubblico anche dopo la spinta olimpica.

Perche’ l’apertura pesa adesso

Il punto non e’ soltanto avere una nuova pista. Milano e’ una delle piazze simboliche dello sport italiano, ma per gli sport del ghiaccio il problema degli impianti resta decisivo: senza ghiaccio disponibile, costi sostenibili e calendario certo, e’ difficile costruire settore giovanile, squadre senior e appuntamenti regolari per il pubblico.

La Fiera Ice Arena prova a chiudere almeno una parte di questo vuoto. La collocazione a Fieramilano Rho, vicina a nodi ferroviari e metropolitani, puo’ aiutare l’accesso di tifosi e famiglie. La capienza da 4.000 posti non e’ da grande palasport, ma e’ sufficiente per testare domanda, abitudini e sostenibilita’ di un calendario sul ghiaccio in una metropoli che ha gia’ dimostrato di saper riempire impianti per eventi sportivi.

Cosa cambia per hockey e giovani

La ricaduta piu’ interessante riguarda l’attivita’ continuativa. In sede di presentazione, la FISG aveva indicato l’impianto come spazio per hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura, curling e avviamento allo short track. Significa che la struttura non nasce solo per una singola partita o per un evento-vetrina, ma per creare ore ghiaccio, allenamenti, corsi e possibilita’ di crescita tecnica.

Per l’hockey milanese la differenza puo’ essere enorme. Una squadra competitiva non si costruisce solo con un nome e una maglia: servono spogliatoi, orari, vivaio, pubblico, sponsor e una pista riconoscibile. La FISG ha collegato il progetto anche all’ipotesi Hockey Club Milano, con l’obiettivo di riportare la citta’ dentro un circuito di alto livello. L’arena diventa quindi un banco di prova: se il pubblico risponde, la pista puo’ trasformarsi da soluzione provvisoria a piattaforma di rilancio.

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La stazione di Rho Fiera Milano, nodo di accesso all'area fieristica dove sorge la Fiera Ice Arena. Foto: Neq00/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il nodo della legacy olimpica

Ogni grande evento promette eredita’ durature, ma la differenza si misura sugli impianti che restano utilizzabili. In questo caso la parola legacy e’ concreta solo se la Fiera Ice Arena riuscira’ a funzionare oltre il taglio del nastro: tariffe accessibili per societa’ e famiglie, calendario non episodico, rapporto con scuole e territorio, manutenzione del ghiaccio e una programmazione capace di alternare sport, corsi ed eventi.

La natura temporanea dell’impianto non e’ per forza un limite. Puo’ consentire di testare il mercato e di capire quali discipline attirano piu’ praticanti e spettatori. Ma proprio per questo la finestra e’ delicata: se nei prossimi mesi l’arena restera’ piena solo per poche occasioni, il segnale sara’ debole. Se invece diventera’ un luogo frequentato, Milano potra’ presentarsi con piu’ forza quando si discutera’ del palazzetto definitivo.

Cosa rischia Milano se il progetto non decolla

Il rischio principale e’ sprecare un’occasione rara. Dopo Milano Cortina, l’attenzione sugli sport del ghiaccio sara’ piu’ alta, ma non durera’ per sempre. Senza impianti vivi, il movimento torna rapidamente a dipendere da poche realta’ storiche e da famiglie disposte a sostenere costi e spostamenti pesanti.

C’e’ anche un rischio di credibilita’. La citta’ che ospita eventi internazionali deve dimostrare di saper trasformare l’eccezione in pratica quotidiana. Per questo la Fiera Ice Arena sara’ osservata non solo dagli appassionati di hockey, ma anche da chi guarda alla gestione degli impianti sportivi come a una prova di politica urbana: investire nello sport funziona solo se gli spazi restano aperti, programmati e accessibili.

Conclusioni finali

La Fiera Ice Arena e’ una svolta per Milano se diventera’ piu’ di un impianto temporaneo. I 4.000 posti, la posizione a Rho Fiera e il ruolo della FISG danno al progetto una base credibile. Ora il banco di prova sara’ quotidiano: riempire il calendario, far crescere giovani praticanti, riportare l’hockey milanese in una dimensione stabile e dimostrare che la legacy olimpica non e’ uno slogan. Il ghiaccio c’e’: adesso deve reggere il progetto sportivo.

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