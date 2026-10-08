Caso Franzoso, svolta Fisi: cosa rischia la sicurezza sugli sci

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La Parva, comprensorio sciistico vicino a Santiago del Cile. Foto: Alfredo Cofre/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0.

Il caso Matteo Franzoso torna al centro dello sport italiano con una parola pesante: archiviazione. La Fisi ha precisato che la decisione della Procura federale era stata disposta con parere favorevole della Procura Generale del Coni e che, nonostante questo, era stato chiesto un supplemento di indagini per verificare ogni possibile responsabilita’ sportiva. Il punto, pero’, non e’ chiuso nel dibattito pubblico: la stessa Federazione richiama gli accertamenti ancora in corso davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.

La vicenda riguarda la morte dello sciatore azzurro, avvenuta nel settembre 2025 dopo una caduta in allenamento a La Parva, in Cile. Secondo la ricostruzione gia’ diffusa dalla Fisi all’epoca, Franzoso aveva oltrepassato due file di reti ed era finito contro una staccionata posta fuori dal tracciato. Oggi il tema che riemerge e’ piu’ ampio della singola tragedia: quanto devono essere stringenti i controlli su piste, protezioni, ostacoli laterali e responsabilita’ tecniche quando una Nazionale si allena lontano dalle gare ufficiali?

Perche’ il caso torna adesso

La nota federale arriva dopo nuove ricostruzioni giornalistiche sugli atti della giustizia sportiva. La Fisi contesta letture ritenute strumentali e sottolinea di aver sollecitato tutti gli accertamenti compatibili con i poteri degli organi sportivi. In sostanza, il procedimento disciplinare federale e’ stato archiviato allo stato degli atti, ma questo non equivale a una risposta definitiva su ogni profilo della vicenda.

La differenza e’ decisiva. La giustizia sportiva valuta eventuali violazioni dei regolamenti federali da parte di tesserati e tecnici. L’autorita’ giudiziaria ordinaria, invece, puo’ approfondire profili diversi, acquisire documenti, sentire testimoni e ricostruire le responsabilita’ secondo regole penali o civili. Per questo la parola archiviazione non cancella automaticamente le domande sulla sicurezza del tracciato.

Il nodo delle protezioni negli allenamenti

Nel caso Franzoso il passaggio piu’ sensibile riguarda le protezioni e gli ostacoli fuori pista. Nello sci alpino di velocita’, l’uscita di traiettoria non e’ un’ipotesi remota: e’ uno dei rischi strutturali della disciplina. Le reti, le distanze da barriere rigide, la visibilita’ del salto, il controllo preventivo del pendio e la possibilita’ di interrompere o modificare una sessione sono elementi che possono fare la differenza tra una caduta e un evento irreparabile.

Non si tratta di trasformare ogni allenamento in una gara di Coppa del Mondo, ma di chiarire quale standard minimo debba seguire una squadra nazionale quando prepara atleti di vertice. La domanda concreta e’ semplice: se un atleta puo’ arrivare a velocita’ elevata in un punto critico, chi verifica che oltre le reti non ci siano ostacoli incompatibili con una prova di discesa o superG?

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Un tracciato di slalom illuminato con reti e area di gara. Foto: SKas/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa rischia ora il movimento dello sci

Il primo rischio e’ reputazionale. Dopo le tragedie che hanno colpito lo sci italiano negli ultimi anni, ogni ambiguita’ sui protocolli alimenta sfiducia tra famiglie, club e atleti. Il secondo rischio e’ organizzativo: se gli standard non sono chiari, ogni trasferta all’estero puo’ dipendere troppo da prassi locali, disponibilita’ degli impianti e valutazioni fatte sul momento.

Il terzo rischio riguarda i tecnici. Gli allenatori devono poter lavorare in un quadro leggibile: sapere quali controlli documentare, quando chiedere modifiche alla pista, come registrare eventuali criticita’ e chi assume la decisione finale sull’apertura di una sessione. Senza procedure tracciabili, anche chi opera correttamente resta esposto a contestazioni successive difficili da sciogliere.

Uno sciatore durante una prova di superG con reti di sicurezza a bordo pista. Foto: Sandro Halank/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Una risposta che non puo’ fermarsi alle carte

La vicenda Franzoso chiede una risposta sobria, non emotiva. Una federazione puo’ difendere il lavoro dei propri organi e, nello stesso tempo, usare un caso doloroso per rafforzare standard, verbali di controllo e protocolli di sicurezza. Le due cose non sono in contraddizione: anzi, la credibilita’ del sistema passa proprio dalla capacita’ di trasformare una tragedia in regole piu’ verificabili.

Per atleti e famiglie conta soprattutto una garanzia: sapere che ogni allenamento di alto livello venga preparato con la stessa attenzione riservata al risultato sportivo. Nello sci di velocita’ il rischio zero non esiste, ma il rischio non puo’ diventare una formula generica. Deve essere misurato, discusso e documentato prima che gli atleti escano dal cancelletto.

Conclusioni finali

Il caso Matteo Franzoso resta una ferita aperta per lo sci italiano. L’archiviazione sportiva, richiamata dalla Fisi, chiude un passaggio federale ma non spegne le domande su protezioni, controlli e responsabilita’ negli allenamenti. La vera svolta sara’ capire se da questa vicenda uscira’ solo una difesa formale degli atti o un salto di qualita’ nei protocolli di sicurezza. Per lo sci azzurro, oggi, la tutela degli atleti vale quanto una medaglia.

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