Meteo, freddo e vento sull’Italia: le previsioni tra domenica e lunedì

Le previsioni Meteo.it per domenica 29 e lunedì 30 novembre: vento settentrionale, piogge residue al Sud e possibili gelate locali al Nord.

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Il tempo resta freddo e ventoso in Italia. Nella previsione aggiornata domenica 29 novembre, Meteo.it segnala l’afflusso di aria fredda dall’Europa nord-orientale e temperature in generale calo. Ecco il quadro indicato per oggi e per lunedì 30 novembre, regione per regione.

Domenica 29 novembre: vento e piogge residue al Sud

Le maggiori schiarite sono attese al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Nuvole più presenti sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Meteo.it indica piogge residue al mattino tra Abruzzo, Molise e Puglia, più probabili e frequenti in Calabria e nel nord della Sicilia, con attenuazione verso sera.

La giornata è prevista ventosa in gran parte del Paese: Bora sull’alto Adriatico e Tramontana sulla Liguria centrale e al Centro-Sud. I mari saranno mossi o molto mossi. Il bollettino segnala deboli gelate all’alba sulle Alpi e localmente nelle pianure del Nord; le temperature massime sono attese in lieve diminuzione.

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Lunedì 30: nuvole in aumento, senza piogge rilevanti

Per lunedì la previsione di Meteo.it indica nuvolosità diffusa al mattino, più compatta sulle Alpi orientali e sul medio versante adriatico, ma senza precipitazioni di rilievo. Nel pomeriggio sono previste schiarite in attenuazione al Nord-Ovest e in Toscana, mentre altrove resteranno più nubi. Le temperature sono attese stazionarie o in lieve calo, quasi ovunque sotto la norma, con venti settentrionali per lo più moderati e rinforzi sullo Ionio.

La tendenza per i primi giorni di dicembre

Secondo la stessa previsione, l’alta pressione dovrebbe favorire condizioni più stabili al Nord e al Centro, con possibili nebbie in pianura. Al Sud, nelle Isole e sul medio Adriatico potranno invece restare nuvole e locali rovesci, soprattutto all’estremo Sud, in Sicilia e Sardegna. Si tratta di una tendenza previsionale e potrà essere aggiornata.

Per il quadro di più lungo periodo è disponibile anche la tendenza mensile dell’Aeronautica Militare fino al 27 dicembre.

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Fonti e immagine

Fonte delle previsioni: Meteo.it, aggiornamento di domenica 29 novembre. Foto d’archivio di un campo brinato ad Hamburg, in Germania: non documenta le condizioni meteo in Italia. Foto: Till Rottmann / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.