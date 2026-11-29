Coppa Davis 2026, Italia-Spagna oggi a Bologna: finale alle 15, possibile doppio decisivo

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L’Italia affronta la Spagna nella finale della Coppa Davis 2026, in programma oggi, domenica 29 novembre, a Bologna. La pagina ufficiale del torneo indica l’inizio alle 15:00 CET e presenta la sfida come una ripetizione della finale del 2025. Gli azzurri, campioni in carica, puntano al quarto titolo consecutivo.

Come si decide la finale

La sfida prevede fino a tre incontri: due singolari e, se il confronto resta in parità, un doppio decisivo. La squadra che conquista per prima due punti vince la finale. Il formato rende possibile che il titolo si assegni già dopo i singolari oppure che serva il doppio.

Il percorso verso l’ultimo atto

L’Italia ha raggiunto la finale superando la Repubblica Ceca nel doppio decisivo della semifinale; la Spagna si è qualificata battendo la Gran Bretagna nei due singolari. Sono i risultati riportati nell’anteprima ufficiale della competizione, che descrive percorsi diversi per le due squadre prima dell’incontro di Bologna.

La finale chiude la Final 8 ospitata in città. L’articolo pubblicato dopo la semifinale italiana racconta il passaggio degli azzurri all’ultimo atto: Italia in finale dopo il 2-1 sulla Repubblica Ceca.

Fonte: Davis Cup, “Italy v Spain: Preview” (28 novembre 2026). Immagine d’archivio: trofeo della Coppa Davis fotografato nel 1900, Bain News Service, Library of Congress / Wikimedia Commons; immagine in pubblico dominio (Public Domain Mark 1.0), non riferita alla finale 2026.

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