Ginnastica ritmica, scudetto a Bergamo: domenica la Final Six di Serie A1

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La ChorusLife Arena di Bergamo ospita domenica 29 novembre l’atto conclusivo del Campionato italiano di ginnastica ritmica. La giornata si chiude con la Final Six di Serie A1, in programma dalle 19, dopo la semifinale delle 16:45. La Federazione Ginnastica d’Italia ha pubblicato il programma il 26 novembre.

Il programma di domenica

La mattina è prevista la quarta prova di Serie B, alle 10. Nel pomeriggio si disputano i playoff e playout di Serie B-C, dalle 14:15, quindi la semifinale di Serie A1. Le tre squadre migliori si contendono poi lo scudetto nella Final Six delle 19.

Tra semifinale e finale, alle 18:45, è annunciato il pre-show con le squadre nazionali junior e senior. È prevista anche un’esibizione di Sofia Raffaeli con la squadra senior azzurra. La foto in questa pagina è d’archivio: ritrae Raffaeli durante le qualificazioni degli Europei di Budapest del 23 maggio 2024 e non documenta l’evento di Bergamo.

Dove seguire le gare

Secondo la Federazione, la Final Six sarà trasmessa in diretta streaming su Sportface TV, con semifinale alle 16:45, pre-show e finale dalle 19. La stessa piattaforma ha in programma le prove di Serie A1 e A2 del sabato; per gli orari e gli aggiornamenti del fine settimana resta disponibile il programma completo della Federazione Ginnastica d’Italia.

Fonte: Federazione Ginnastica d’Italia. Foto d’archivio: Alexx Filipov / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

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