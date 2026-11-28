A1, chiusura notturna tra Firenze Sud e Incisa: le deviazioni

A1 chiusa in entrambe le direzioni tra Firenze Sud e Incisa Reggello nella notte 28–29 novembre: orari e percorsi alternativi.

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Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto della A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Autostrade per l’Italia indica l’orario 22:00–5:00 per consentire lavori legati alla terza corsia. La chiusura riguarda il tratto autostradale, non l’intera A1.

Orari e aree di servizio chiuse

Le aree di servizio Chianti Ovest, verso Roma, e Chianti Est, verso Firenze e Bologna, saranno chiuse dalle 21:00 alle 5:00. Chi deve attraversare la zona nella fascia notturna può considerare che l’uscita obbligatoria cambia in base alla direzione e che il rientro avviene al casello opposto.

Le deviazioni indicate da Autostrade

Per chi viaggia verso Roma, nelle brevi percorrenze l’uscita è a Firenze Sud: seguendo la segnaletica gialla “Roma” si rientra in A1 a Incisa Reggello. Per le lunghe percorrenze, Autostrade consiglia di anticipare l’uscita a Firenze Impruneta, proseguire verso Siena sulla SS715 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare a Valdichiana.

Verso Firenze e Bologna, il percorso breve prevede l’uscita a Incisa Reggello e il rientro a Firenze Sud seguendo i cartelli gialli “Bologna”. Per le lunghe percorrenze, l’uscita indicata è Valdichiana; da lì si seguono le indicazioni per Siena e la SS715 fino al rientro a Firenze Impruneta.

Prima di mettersi in viaggio

Le indicazioni e gli orari sono quelli riportati nell’avviso di Autostrade per l’Italia del 26 novembre. Prima della partenza è utile consultare l’avviso completo per verificare eventuali aggiornamenti e scegliere il percorso più adatto.

Foto d’archivio: l’immagine mostra la A1 al km 281 in direzione Firenze, non il tratto Firenze Sud–Incisa Reggello interessato dalla chiusura. Foto di Pufui PcPifpef / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.