Trenitalia segnala lavori di manutenzione programmata tra Torino Stura e Chivasso fino a sabato 12 dicembre 2026. Nell’avviso aggiornato il 28 novembre, l’azienda indica possibili variazioni per alcuni treni Alta Velocità e modifiche, cancellazioni parziali o totali e corse sostitutive con autobus per alcuni Regionali.
Quali treni possono subire modifiche
L’intervento riguarda la tratta fra Torino Stura e Chivasso. L’avviso è pubblicato nella sezione dedicata alle linee Torino–Milano e Torino–Chivasso per Ivrea–Aosta. Trenitalia non segnala la sospensione di tutti i servizi: le variazioni riguardano alcuni treni delle categorie indicate.
Per i Regionali, l’azienda avverte che possono esserci cancellazioni anche totali e corse effettuate con bus. Il riepilogo non riporta i numeri dei singoli treni; Trenitalia rimanda ai propri canali di vendita e informazione, che dichiara aggiornati. Prima di partire è quindi utile verificare la propria corsa e, se è previsto un bus, la fermata indicata per quel servizio.
Il periodo dei lavori
La finestra indicata va da martedì 15 settembre a sabato 12 dicembre. L’avviso non fornisce in questa sezione un calendario giornaliero dei singoli interventi né l’elenco completo delle corse modificate: per gli orari effettivi fanno fede le informazioni associate al viaggio scelto.
Per un altro cantiere ferroviario nell’area torinese, ma su una linea diversa e in date diverse, si può consultare anche l’avviso sulla Rivarolo–Chieri del 28 e 29 novembre.
Fonte: Trenitalia, Notizie Infomobilità, aggiornamento del 28 novembre 2026.
Foto d’archivio: treno regionale Trenitalia a La Brigue, in Francia; non mostra la linea Torino–Chivasso né i lavori. Foto: hpgruesen / Wikimedia Commons, scheda dell’immagine, CC0 1.0 (licenza).