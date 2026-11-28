Torino Stura–Chivasso, lavori fino al 12 dicembre: modifiche su alcuni treni

L’avviso Trenitalia sui lavori tra Torino Stura e Chivasso: fino al 12 dicembre possibili modifiche per alcuni AV e Regionali.

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Trenitalia segnala lavori di manutenzione programmata tra Torino Stura e Chivasso fino a sabato 12 dicembre 2026. Nell’avviso aggiornato il 28 novembre, l’azienda indica possibili variazioni per alcuni treni Alta Velocità e modifiche, cancellazioni parziali o totali e corse sostitutive con autobus per alcuni Regionali.

Quali treni possono subire modifiche

L’intervento riguarda la tratta fra Torino Stura e Chivasso. L’avviso è pubblicato nella sezione dedicata alle linee Torino–Milano e Torino–Chivasso per Ivrea–Aosta. Trenitalia non segnala la sospensione di tutti i servizi: le variazioni riguardano alcuni treni delle categorie indicate.

Per i Regionali, l’azienda avverte che possono esserci cancellazioni anche totali e corse effettuate con bus. Il riepilogo non riporta i numeri dei singoli treni; Trenitalia rimanda ai propri canali di vendita e informazione, che dichiara aggiornati. Prima di partire è quindi utile verificare la propria corsa e, se è previsto un bus, la fermata indicata per quel servizio.

Il periodo dei lavori

La finestra indicata va da martedì 15 settembre a sabato 12 dicembre. L’avviso non fornisce in questa sezione un calendario giornaliero dei singoli interventi né l’elenco completo delle corse modificate: per gli orari effettivi fanno fede le informazioni associate al viaggio scelto.

Per un altro cantiere ferroviario nell’area torinese, ma su una linea diversa e in date diverse, si può consultare anche l’avviso sulla Rivarolo–Chieri del 28 e 29 novembre.

Fonte: Trenitalia, Notizie Infomobilità, aggiornamento del 28 novembre 2026.

Da non perdere Roma–Pescara, lavori dal 4 al 6 dicembre: modifiche per i regionali

Foto d’archivio: treno regionale Trenitalia a La Brigue, in Francia; non mostra la linea Torino–Chivasso né i lavori. Foto: hpgruesen / Wikimedia Commons, scheda dell’immagine, CC0 1.0 (licenza).