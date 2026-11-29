Serbia-Italia, Pajola a Belgrado: Procida e Petrucelli non partono

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Alla vigilia di Serbia-Italia, in programma domenica 29 novembre alle 19 a Belgrado, la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato un aggiornamento sugli Azzurri: Alessandro Pajola si è aggregato alla squadra, mentre John Petrucelli e Gabriele Procida non hanno viaggiato con il gruppo.

Pajola raggiunge la Nazionale a Belgrado

La nota della FIP riferisce che Pajola ha raggiunto gli Azzurri nella capitale serba. Petrucelli è rimasto fuori dalla trasferta dopo un infortunio durante la partita contro la Turchia. Per Procida, invece, le condizioni fisiche non hanno consentito di proseguire le attività con la Nazionale. La comunicazione descrive questi movimenti del gruppo, senza trasformarli in un annuncio di formazione per la partita.

Serbia-Italia domenica alle 19

La gara con la Serbia è l’ultima delle due partite italiane nella quinta finestra di qualificazione alla Coppa del Mondo 2027. La FIP indica il via alle 19 e la diretta su Sky Sport Basket, Now e DAZN. Per il quadro della convocazione iniziale dei dodici Azzurri si può consultare l’articolo pubblicato dopo la scelta del gruppo.

Fonte: Federazione Italiana Pallacanestro, aggiornamento del 27 novembre 2026.

Immagine d’archivio: una partita di basket femminile in palestra; la foto non ritrae la Nazionale italiana né Serbia-Italia. Foto Igor Rodrigues / Unsplash, secondo Unsplash e Unsplash License.

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