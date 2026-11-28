Serie C, Pergolettese-Giana Erminio 2-1: De Marchi firma la rimonta

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La Pergolettese ha battuto la Giana Erminio per 2-1 sabato 28 novembre allo stadio Voltini di Crema, nella 16ª giornata di Serie C. I padroni di casa hanno ribaltato il vantaggio iniziale degli ospiti: dopo il gol di Roversi e il pareggio di Comelli nel primo tempo, De Marchi ha firmato la rete decisiva nella ripresa.

Il primo tempo: Roversi e Comelli a segno

La partita si è sbloccata al 6’ con Roversi, che ha portato avanti la Pergolettese. La Giana ha trovato l’1-1 al 45’: Comelli ha calciato una punizione da circa 30 metri e il pallone è finito in rete. La cronaca pubblicata dalla società di Gorgonzola riporta quindi il risultato in parità all’intervallo.

De Marchi decide nella ripresa

De Marchi è entrato a inizio secondo tempo al posto di Corti. Al 17’ della ripresa ha segnato il 2-1 con un tiro potente da fuori area, secondo la ricostruzione ufficiale della Giana Erminio. La squadra di casa ha così difeso il vantaggio fino al termine: il risultato finale è 2-1.

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Il tabellino della società ospite attribuisce i tre gol a Roversi al 6’ del primo tempo, Comelli al 45’ e De Marchi al 17’ della ripresa. La gara, valida per la 16ª giornata, si è giocata allo stadio Voltini di Crema. Per il quadro di un’altra giornata del campionato è possibile consultare anche il riepilogo di Picerno-Giugliano della 15ª giornata.

Fonte: A.S. Giana Erminio, cronaca e tabellino di Pergolettese-Giana Erminio.

Foto d’archivio: partita della WWin League tra NK Široki Brijeg e FK Velež Mostar, Bosnia ed Erzegovina, 18 agosto 2024. L’immagine non ritrae la gara di Crema. Foto di 4matchamker / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.