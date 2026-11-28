Inter-Genoa 4-0: Lautaro, doppietta Thuram e Sucic travolgono il Genoa

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

L’Inter ha battuto il Genoa 4-0 a San Siro. Lautaro Martínez ha aperto il risultato, Marcus Thuram ha firmato una doppietta e Petar Sučić ha segnato su rigore. La squadra nerazzurra ha chiuso il primo tempo avanti di tre reti, prima del secondo gol di Thuram nella ripresa.

Tre gol prima dell’intervallo

La cronaca della Lega Serie A racconta un avvio con un palo colpito dall’Inter e due occasioni del Genoa respinte da Provedel. Al 30’ Lautaro ha sbloccato la gara sul retropassaggio di Andy Diouf; dieci minuti più tardi Thuram ha raddoppiato. Su rigore, Sučić ha portato i padroni di casa sul 3-0 prima dell’intervallo.

Thuram chiude il 4-0

Al 55’ un rimpallo ha favorito Thuram, che ha segnato la quarta rete. Secondo il resoconto ufficiale, nel finale il ritmo è calato e il Genoa non è riuscito a riaprire la partita. Il risultato aggiorna il quadro dopo il precedente articolo su Inter-Genoa, dedicato all’orario e alla designazione arbitrale.

Fonti: cronaca e risultato della Lega Serie A. Foto d’archivio: interno dello stadio San Siro, non relativa alla partita del 2026; Vasil Evlogiev / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), pagina del file, licenza CC BY-SA 4.0. Immagine convertita in WebP senza ritaglio.