Serbia-Italia di basket, domani alle 19: i 12 convocati azzurri

Serbia-Italia si gioca domenica 29 novembre alle 19 a Belgrado. La FIP ha scelto i 12 azzurri e indica la diretta su Sky Sport Basket, Now e DAZN.

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La Federazione Italiana Pallacanestro ha scelto i 12 giocatori per Serbia-Italia, partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2027 in programma domenica 29 novembre a Belgrado. La palla a due è fissata alle 19 all’Aleksandar Nikolic Hall; la diretta è annunciata su Sky Sport Basket, Now e DAZN. La convocazione arriva dopo il successo azzurro per 86-72 contro la Turchia.

I 12 convocati per la partita

Il gruppo scelto dal commissario tecnico Luca Banchi comprende Marco Spissu, Nico Mannion, Leonardo Candi, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso, Mirza Alibegovic, Momo Diouf, Giovanni Veronesi, Nicola Akele, Giovanni Emejuru e Alessandro Pajola. La lista è stata pubblicata dalla FIP il 28 novembre.

Orario e diretta di Serbia-Italia

La gara si gioca all’Aleksandar Nikolic Hall, noto anche come Pionir Arena. È il secondo impegno italiano della quinta finestra di qualificazione alla FIBA World Cup 2027. La FIP indica le 19 come orario d’inizio e segnala la trasmissione in diretta su Sky Sport Basket, Now e DAZN.

La nazionale arriva dalla vittoria sulla Turchia, battuta 86-72 a Roma il 26 novembre. Per la partita di Belgrado la federazione ha incluso nella lista anche Alessandro Pajola, in forza al Partizan, squadra della città serba. Il precedente più recente tra le due nazionali risale al 31 agosto: a Pesaro la Serbia vinse 76-64, secondo il riepilogo FIP.

Il precedente a Belgrado

L’Aleksandar Nikolic Hall richiama anche la sfida del 4 luglio 2021, quando l’Italia superò la Serbia 102-95 nella finale del torneo preolimpico e conquistò la qualificazione ai Giochi di Tokyo. La partita di domenica fa parte invece del percorso verso il Mondiale 2027, in programma a Doha dal 27 agosto al 12 settembre.

La convocazione, l’orario e le indicazioni sulla diretta sono riportati nel comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro. Per il precedente impegno azzurro è disponibile anche la nostra guida a Italia-Turchia.

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Foto d’archivio: azione di basket femminile in palestra, non riferita alla nazionale italiana né a Serbia-Italia. Foto di Igor Rodrigues / Unsplash, utilizzata secondo la Unsplash License.