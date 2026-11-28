Sprint di Valencia: Márquez chiude 13°, Lecuona 18°

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Marc Márquez ha chiuso al tredicesimo posto la Sprint del Gran Premio della Comunità Valenciana. Iker Lecuona, chiamato a correre con il Ducati Lenovo Team nel finale di stagione, ha terminato diciottesimo. Il resoconto pubblicato dalla squadra Ducati descrive una gara complicata per entrambi i piloti sul circuito Ricardo Tormo.

Due long lap penalty per Márquez

Secondo il comunicato Ducati, Márquez era secondo in qualifica. Un problema tecnico al via e due long lap penalty hanno condizionato la sua Sprint: a pochi giri dalla bandiera a scacchi il pilota era scivolato fino alla quattordicesima posizione, per poi concludere tredicesimo. Lecuona, partito dalla quattordicesima casella in griglia secondo la squadra, ha finito la corsa al diciottesimo posto.

Il risultato della Sprint aggiorna il quadro del fine settimana valenciano rispetto alle prove del venerdì, quando Márquez aveva fatto segnare il miglior tempo nelle Practice. Qui il resoconto delle Practice e dell’annuncio sul futuro agonistico del pilota.

Il programma della domenica

Nel programma riportato da Ducati, il warm up è previsto alle 9:40, ora italiana, e la gara del Gran Premio della Comunità Valenciana alle 14:00, sulla distanza di 27 giri. Il comunicato non mostra una data di pubblicazione; gli orari sono quelli indicati dalla squadra.

Fonte: comunicato del Ducati Lenovo Team sulla Sprint di Valencia, consultato il 28 novembre 2026.

Foto d’archivio: Marc Márquez posa con la Honda Repsol al Gran Premio della Comunità Valenciana 2018; non è un’immagine della Sprint 2026. Foto Box Repsol, via Wikimedia Commons, licenza Creative Commons Attribution 2.0 (CC BY 2.0).

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