Google Photos, cinque novità per organizzare e condividere le foto delle feste

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Google Photos raccoglie cinque strumenti pensati per rendere più semplice la gestione delle immagini durante le feste: la novità è stata presentata da Google il 23 novembre 2026. Le funzioni riguardano la creazione di album, la condivisione, la ricerca e la personalizzazione della raccolta.

Album riepilogativi e cartoline con Remix

La prima funzione permette di chiedere a Google Photos di creare un album dei momenti salienti di un’occasione, aggiungendo un breve riepilogo e condividendo il collegamento con altre persone. L’esempio proposto da Google riguarda una festa del Ringraziamento e un messaggio da inviare alla famiglia.

La seconda novità riguarda Remix: Google indica 12 nuovi modelli a tema festivo per trasformare le immagini in cartoline con stile scrapbook o illustrazioni dai toni pastello. La pagina presenta questi modelli come strumenti creativi dell’app, senza specificare nel comunicato una data di disponibilità uniforme per tutti gli utenti.

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Album condivisi e raccolte più facili da consultare

Gli album condivisi possono essere filtrati per persone o animali, così da restringere la ricerca all’interno di raccolte che contengono molte foto. Un’altra scorciatoia permette di toccare un volto nel carosello superiore per visualizzare subito le immagini associate a sé, ai propri familiari o agli animali domestici.

La quinta funzione riguarda la scheda Raccolte: Google dice che è possibile personalizzarla fissando in alto album e ricordi preferiti. Nel complesso, gli aggiornamenti puntano a ridurre i passaggi necessari per ritrovare e organizzare le fotografie, soprattutto quando se ne accumulano molte tra album e momenti delle vacanze.

Cosa sapere prima di usarle

Le cinque funzioni sono descritte da Google come aggiornamenti recenti di Google Photos. La pagina non indica un calendario dettagliato per Paese o dispositivo; l’effettiva presenza può quindi dipendere dalla disponibilità nell’app. Per verificarla, si può controllare la propria versione di Google Photos e le opzioni visibili negli album e nella scheda Raccolte.

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Fonte: Google, “Organize and share your holiday memories with these five updates in Google Photos”, 23 novembre 2026.

Immagine: foto d’archivio di una persona che usa uno smartphone per scattare una foto; non mostra l’app Google Photos né una delle funzioni annunciate. Credito: Adrian disini / Wikimedia Commons (CC BY 4.0). Pagina dell’immagine · licenza CC BY 4.0.