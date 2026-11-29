A1, chiusura tra Modena nord e Modena sud: la deviazione fino alle 6

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Per la notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre Autostrade per l’Italia indica la chiusura del tratto dell’A1 tra Modena nord e Modena sud, in direzione Bologna, dalle 22:00 alle 6:00. Il provvedimento è previsto per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il percorso alternativo indicato

Chi esce obbligatoriamente a Modena nord può proseguire sulla viabilità ordinaria seguendo viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS12 via Nuova Estense e SP623 Vignolese, per rientrare in A1 a Modena sud verso Bologna. L’avviso specifica il senso verso Bologna; le indicazioni riportate qui si limitano a questa direzione.

Verificare gli aggiornamenti prima di partire

La comunicazione di Autostrade per l’Italia è datata 26 novembre e riferisce che i lavori sono previsti nella notte tra il 28 e il 29. Prima di mettersi in viaggio è opportuno controllare gli aggiornamenti sulla viabilità, soprattutto se la partenza avviene nelle ore vicine alla riapertura indicata alle 6:00. Un’altra chiusura A1 nella stessa notte ha interessato il tratto Firenze Sud–Incisa: qui il relativo avviso.

Fonte: Autostrade per l’Italia, comunicato del 26 novembre 2026.

Foto d’archivio: A1 nel tratto Bologna–Modena, immagine scattata nel 2007; non rappresenta il punto esatto della chiusura odierna. Foto di Kleszczu at Polish Wikipedia / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; scheda e provenienza dell’immagine.