Ducati presenta il team MotoGP 2027 il 18 gennaio a Madonna di Campiglio

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Ducati ha fissato al 18 gennaio 2027 la presentazione ufficiale del Ducati Lenovo Team e delle nuove Desmosedici GP. L’appuntamento si terrà a Madonna di Campiglio nell’ambito di “Campioni in Pista”, in programma dal 17 al 19 gennaio.

La presentazione della squadra e delle moto

La casa di Borgo Panigale annuncia che l’evento torna per il quinto anno consecutivo nella località trentina. Il momento centrale sarà la presentazione del team ufficiale che affronterà la stagione MotoGP 2027, insieme alle nuove moto da gara. Il comunicato non anticipa altri dettagli sulla formazione o sulle caratteristiche tecniche: Ducati afferma che le informazioni sulla presentazione arriveranno nelle prossime settimane.

Tre giorni a Madonna di Campiglio

“Campioni in Pista” occuperà tre giornate, dal 17 al 19 gennaio. Ducati organizza l’iniziativa con Trentino Marketing e Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e la descrive come un appuntamento che porta l’attività del team fuori dai circuiti. La presentazione è prevista per lunedì 18 gennaio; la nota non pubblica orari, modalità di accesso o un programma dettagliato.

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Per chi segue il campionato, l’annuncio riguarda la presentazione della squadra e delle moto 2027, non una gara. Gli aggiornamenti di Ducati sui prossimi appuntamenti sportivi sono raccolti anche nella nostra cronaca della Sprint di Valencia.

Fonte: Ducati, annuncio di “Campioni in Pista 2027”. Immagine: Francesco Bagnaia al Gran Premio della Malesia 2024; foto d’archivio non riferita alla presentazione di gennaio. Liauzh / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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