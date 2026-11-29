FTTR, WINDTRE porta la fibra in ogni stanza: lancio nel 2027

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

WINDTRE ha presentato il 27 novembre a Milan Games Week & Cartoomics la propria soluzione FTTR per la casa. L’azienda prevede di lanciarla in Italia nel 2027: nel comunicato non indica una data precisa né prezzi.

Come funziona la fibra fino alle stanze

FTTR significa Fiber To The Room. La proposta descritta da WINDTRE combina un modem Wi-Fi 7 con punti di accesso dedicati collegati tramite un cavo in fibra ottica sottile e trasparente. L’obiettivo è portare il collegamento ottico oltre il punto d’ingresso dell’abitazione e distribuire la connessione negli ambienti principali, riducendo le zone difficili da raggiungere con il Wi-Fi tradizionale.

Secondo l’azienda, la soluzione può arrivare fino a 2,5 gigabit al secondo e punta su copertura più uniforme e latenza ridotta. Sono prestazioni dichiarate da WINDTRE: il comunicato non fornisce test indipendenti, condizioni commerciali o dettagli su disponibilità e configurazioni per le singole abitazioni.

Arrivo previsto nel 2027

La presentazione è avvenuta durante Milan Games Week & Cartoomics. WINDTRE afferma che la versione FTTR per le imprese è già disponibile dal 2025 attraverso WINDTRE Connect; il nuovo annuncio riguarda invece l’estensione al mercato domestico, prevista per il prossimo anno.

Il sistema si distingue da una semplice sostituzione del router: la fibra raggiunge più punti di accesso distribuiti nella casa, mentre il Wi-Fi 7 gestisce la connessione senza fili dei dispositivi. Al momento, però, restano da conoscere prezzi, modalità d’installazione e offerte con cui il servizio sarà proposto ai clienti.

Fonte: comunicato WINDTRE del 27 novembre 2026.

Da non perdere Torino Stura–Chivasso, lavori fino al 12 dicembre: modifiche su alcuni treni

Foto d’archivio: cavi e porte in fibra in un ambiente di rete; l’immagine non mostra l’impianto domestico FTTR né un prodotto WINDTRE. Foto di Brett Sayles / Pexels, scheda della foto; licenza Pexels.