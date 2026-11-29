Nel fine settimana del 28 e 29 novembre sono previste modifiche per alcuni treni regionali sulle linee Genova–Milano e Genova–Torino. Trenitalia segnala lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Busalla: per alcuni collegamenti sono previste variazioni, cancellazioni parziali o totali e corse sostitutive con autobus.
Quali linee sono interessate
L’avviso di Infomobilità riguarda i regionali di Trenitalia e TPER. La pagina riepilogativa non elenca uno per uno i treni coinvolti: le modifiche dipendono dalla singola corsa. Prima di partire è quindi opportuno controllare il proprio treno sui canali di vendita e informazione di Trenitalia, aggiornati secondo l’avviso.
Attenzione agli orari degli autobus
Per i servizi sostitutivi, Trenitalia avverte che l’orario degli autobus può variare in base alle condizioni del traffico stradale. Chi usa un bus in coincidenza dovrebbe considerare questa variabilità e verificare gli aggiornamenti prima del viaggio.
La comunicazione, consultata il 29 novembre, colloca i lavori nel weekend del 28 e 29 novembre; non specifica nella scheda riepilogativa l’orario di conclusione né il dettaglio delle singole corse. Per un altro cantiere ferroviario, su una linea diversa, qui le modifiche tra Torino Stura e Chivasso.
Fonte: Infomobilità Trenitalia, avviso del 29 novembre 2026.
Foto d’archivio: treni Trenitalia in una stazione italiana; l’immagine non ritrae Busalla né i lavori del weekend. Foto di giovanni / Pexels, scheda dell’immagine; licenza Pexels.