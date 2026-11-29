Volkswagen ID. Cross R-Line ordinabile in Germania: 135 CV e batteria da 37 kWh

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Volkswagen ha aperto in Germania gli ordini della ID. Cross R-Line, la versione sportiva del nuovo SUV elettrico compatto. Il comunicato della casa, pubblicato il 25 novembre 2026, indica per il modello iniziale una potenza di 99 kW, pari a 135 CV, e una batteria da 37 kWh. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva a 314 chilometri.

La versione più potente è attesa da marzo

Volkswagen prevede di affiancare da metà marzo una variante di punta da 166 kW, cioè 226 CV, con batteria da 52 kWh e coppia di 290 Nm. Per questa versione la casa dichiara un’autonomia WLTP fino a 428 chilometri. La dotazione indicata comprende anche un differenziale anteriore a controllo elettronico, sospensioni adattive DCC e sterzo progressivo.

Che cosa sappiamo per il mercato italiano

L’annuncio riguarda gli ordini in Germania. La pagina non comunica un prezzo né una data di commercializzazione in Italia: non è quindi possibile ricavare dal comunicato quando il modello sarà ordinabile nel nostro Paese o a quale prezzo. Le percorrenze WLTP sono valori dichiarati dal costruttore e non rappresentano una garanzia dell’autonomia in ogni condizione d’uso.

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La ID. Cross si inserisce nella gamma elettrica compatta di Volkswagen, che comprende anche la ID. Polo: qui i premi annunciati per la ID. Polo.

Fonte: Volkswagen Newsroom, “ID. Cross R-Line now available to order” (25 novembre 2026). Foto d’archivio: Volkswagen ID. Cross esposta al Mondial de l’Auto 2026; l’immagine non identifica specificamente l’allestimento R-Line. Foto di Y. Leclercq / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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