Da domenica 29 novembre 2026 il regionale Trenitalia 34759 aggiunge una corsa festiva tra Capua e Caserta. L’avviso di Rete Ferroviaria Italiana indica la partenza da Capua alle 10:00 e l’arrivo a Caserta alle 10:15.
Fermata intermedia a Santa Maria Capua Vetere
Il treno effettua la fermata di Santa Maria Capua Vetere alle 10:05, con ripartenza alle 10:06. La scheda RFI specifica che la corsa circola nei giorni festivi e riporta l’avviso in vigore dal 29 novembre al 12 dicembre 2026. Il numero da cercare nell’orario è 34759.
Che cosa indica l’avviso
RFI descrive il collegamento come un nuovo treno regionale aggiunto per una variazione dell’offerta ferroviaria. La comunicazione riguarda questa corsa sulla linea Capua–Caserta; non annuncia una modifica generale dell’orario di tutti i treni della linea. Prima di partire è utile verificare il collegamento sui canali ufficiali di Trenitalia, che possono riportare eventuali aggiornamenti operativi.
Altri avvisi ferroviari recenti riguardano linee e periodi diversi: per esempio, i regionali interessati dai lavori a Busalla.
Fonte: Rete Ferroviaria Italiana, avviso “Linea Capua – Caserta”. Per la corsa e gli aggiornamenti consultare anche la pagina informativa di Trenitalia.
Foto d’archivio: treno regionale Trenitalia alla stazione di La Brigue, in Francia; non ritrae la linea Capua–Caserta né il treno 34759. Foto: hpgruesen / Wikimedia Commons, CC0 1.0; scheda del file.