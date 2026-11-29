Trenitalia segnala lavori di manutenzione programmata a Ponticino, sulla linea Roma–Firenze. L’avviso di Infomobilità aggiornato al 29 novembre indica variazioni in alcune notti tra giovedì 26 novembre e domenica 13 dicembre per il treno regionale R 18805 e corse effettuate con autobus.
La tratta interessata
La scheda colloca l’avviso sotto la linea Roma–Firenze e indica il regionale R 18805 tra le corse interessate. La sintesi pubblicata da Trenitalia non elenca le singole notti né le fermate coinvolte: per verificare il proprio viaggio occorre consultare l’avviso completo collegato alla scheda ufficiale.
Prima di partire
Chi viaggia in una delle notti indicate dovrebbe controllare l’orario aggiornato del treno e l’eventuale bus sostitutivo sui canali ufficiali prima di raggiungere la stazione. L’avviso non descrive una sospensione continuativa dell’intera linea, ma segnala variazioni notturne per il regionale indicato.
Fonte
Fonte: Trenitalia, Infomobilità del 29 novembre 2026. Avviso completo di Trenitalia (PDF).
Foto d’archivio della stazione di Ponticino, scattata nel 2017; non ritrae il treno R 18805 interessato dall’avviso. Foto: DIMI656 / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.