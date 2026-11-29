Per i servizi sostitutivi di Trenitalia sulla relazione Bra–Cavallermaggiore, la fermata a Bra è al Movicentro fino al 12 dicembre 2026. L’avviso Infomobilità indica il periodo da martedì 1° settembre a sabato 12 dicembre e riguarda il punto di fermata dei bus sostitutivi.
Che cosa cambia per chi viaggia
La comunicazione si riferisce ai bus che sostituiscono i treni su questa relazione: non annuncia una modifica generale di tutti i collegamenti ferroviari tra Bra e Cavallermaggiore. Chi deve usare un servizio sostitutivo a Bra deve quindi fare riferimento al Movicentro, verificando prima della partenza le indicazioni relative alla propria corsa.
Orari e indicazioni aggiornate
L’avviso riepilogativo non riporta gli orari delle singole corse né ulteriori indicazioni sul punto preciso di salita. Trenitalia invita a controllare i canali di vendita e informazione aggiornati; è disponibile anche la pagina regionale dedicata ai punti di fermata degli autobus. La variazione indicata resta in vigore fino a sabato 12 dicembre 2026.
Fonte: Trenitalia Infomobilità, sezione “Stazione di Bra”. Foto d’archivio: facciata della stazione di Bra, scattata il 25 giugno 2013; non documenta il servizio sostitutivo attuale. Immagine su Wikimedia Commons, caricata da Pythagoras361 (autore indicato da Commons come presunto), CC0 1.0.