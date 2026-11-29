Ferrara, nuovi orari per treni e bus dal 14 dicembre

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Dal 14 dicembre 2026 entreranno in vigore nuovi orari ferroviari e degli autobus nel bacino di Ferrara. L’annuncio è stato pubblicato da TPER, che invita a consultare le tabelle aggiornate in prossimità della data di entrata in vigore.

Come verificare gli orari

Per consultare gli orari interessati, TPER indica di inserire una data successiva a quella di avvio. La pagina dell’annuncio non elenca le singole linee o corse modificate: chi viaggia dopo il 14 dicembre dovrebbe quindi controllare l’orario della propria tratta sul portale dell’azienda prima di partire, senza basarsi su una tabella riferita a una data precedente.

La data da segnare

L’avviso riguarda il bacino di Ferrara e comprende sia il servizio ferroviario sia quello su autobus. Non specifica che ogni linea subirà una variazione, né descrive gli orari delle singole corse. Per questo la verifica va fatta sulla tratta e sul giorno di viaggio scelti.

Un precedente avviso riguardava lavori e bus sostitutivi sulla linea ferroviaria di Ferrara all’inizio di novembre: qui il resoconto di quell’interruzione temporanea, distinta dal nuovo cambio di orario.

Fonti e immagine

Fonte: TPER, “Nuovi orari ferroviari e BUS del bacino di Ferrara in vigore dal 14/12”.

Foto d’archivio della stazione di Ferrara, scattata il 3 settembre 2020; non rappresenta il nuovo orario. Foto: FAVAZBIGTRAIN / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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