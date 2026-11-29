Verona-Padova, stop ai treni dalle 23:30 nella notte del 29 novembre

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Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 novembre la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Verona Porta Nuova e Padova dalle 23:30 alle 05:30. La misura è prevista da Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito delle prove e dei lavori collegati alla nuova linea AV/AC Verona–Vicenza.

Che cosa succede nella notte del 29 novembre

RFI indica che il blocco tra Verona Porta Nuova e Padova scatterà alle 23:30 di domenica 29 novembre e terminerà alle 05:30 di lunedì 30. È una delle interruzioni notturne programmate lungo la direttrice Verona–Vicenza–Padova; per questa notte l’avviso riguarda la tratta Verona Porta Nuova–Padova.

Le attività comprendono corse prova per verificare i sistemi di segnalamento della nuova linea e i collegamenti con la rete esistente, oltre a ulteriori lavorazioni infrastrutturali. L’avviso RFI colloca il programma più ampio tra il 16 novembre e il 12 dicembre 2026.

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Prima di mettersi in viaggio

La comunicazione descrive l’interruzione dell’infrastruttura, ma non elenca in questa pagina le modifiche per ogni singolo treno. Chi viaggia in quella fascia oraria dovrebbe controllare il proprio collegamento sui canali ufficiali dell’impresa ferroviaria prima della partenza, verificando eventuali variazioni di orario, percorso o fermate.

Per un altro avviso di servizio ferroviario pubblicato da LSDI, consulta anche le variazioni dei regionali per i lavori alla stazione di Busalla: riguarda una linea e un intervento distinti.

Fonte: Rete Ferroviaria Italiana, “Linea Verona–Padova: modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento infrastrutturale”.

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Foto d’archivio: segnaletica della stazione di Padova, non riferita ai lavori del 29–30 novembre. Foto: CAPTAIN RAJU / Wikimedia Commons, CC0 1.0; scheda del file e licenza CC0 1.0.