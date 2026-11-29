Google Gemini diventa partner AI dei Warriors: novità per tifosi e squadra

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Google ha annunciato il 24 novembre un’estensione della partnership con Golden State: Gemini sarà il partner ufficiale per l’assistenza basata sull’intelligenza artificiale e per i modelli generativi e linguistici della società che gestisce i Warriors, le Valkyries e il Chase Center. L’annuncio riguarda sia le iniziative rivolte ai tifosi sia alcuni strumenti interni per le attività della franchigia.

Funzioni annunciate per i tifosi

Secondo Google, la collaborazione porterà esperienze interattive legate alle partite sul videoboard del Chase Center e sui canali digitali usati da chi segue le squadre da casa. Il comunicato non descrive nel dettaglio le funzioni, i tempi di attivazione o le modalità di accesso: non è quindi possibile sapere dall’annuncio quali strumenti saranno disponibili per ogni partita o per tutti gli utenti.

Agenti AI anche nelle attività interne

La società prevede inoltre di usare Gemini for business per sviluppare agenti di intelligenza artificiale personalizzati. Google indica come ambiti di lavoro le operazioni aziendali e quelle legate al basket, senza fornire esempi di agenti, dati di performance o risultati già misurati. Si tratta dunque di un’estensione annunciata, non di una valutazione indipendente dell’efficacia dei sistemi.

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Golden State aveva già una collaborazione con Google, che nel comunicato si definisce founding partner del Chase Center dal 2019. La nuova fase assegna a Gemini ruoli ufficiali anche nel rapporto con i tifosi e nell’uso di strumenti AI per le attività della squadra. Il testo non specifica eventuali modifiche ai servizi esistenti o l’impatto sull’esperienza di chi visita l’arena.

Fonti e immagine

Fonte: Google, annuncio della partnership con Golden State (24 novembre 2026). Per un precedente approfondimento sul tema dell’AI generativa, LSDI ha raccontato il benchmark di Google DeepMind per valutare i modelli AI.

Foto d’archivio del Chase Center, non relativa a una partita o all’annuncio: Christopher Michel / Wikimedia Commons, scheda del file, licenza CC BY 2.0. Immagine ridimensionata per la pubblicazione.

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