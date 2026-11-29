GP Qatar, Russell in pole: Antonelli secondo nelle qualifiche

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George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Qatar 2026. Nelle qualifiche a Lusail il pilota Mercedes ha fermato il cronometro in 1:21.695, precedendo il compagno Kimi Antonelli di 128 millesimi. Lando Norris ha chiuso terzo, a 480 millesimi dal tempo di Russell; Oscar Piastri è quarto.

Mercedes davanti nella griglia di partenza

La griglia ufficiale pubblicata dalla Formula 1 conferma Russell al primo posto e Antonelli al secondo. Per il giovane italiano è una prima fila tutta Mercedes insieme al compagno britannico; Norris partirà dalla seconda fila accanto a Piastri. La classifica delle qualifiche riporta anche il dettaglio dei tempi registrati nelle tre fasi Q1, Q2 e Q3.

Il risultato arriva dopo le prove libere del venerdì, quando Antonelli aveva chiuso al comando la FP2 davanti a Russell. Le qualifiche hanno quindi ribaltato l’ordine tra i due piloti Mercedes nella parte alta della classifica. La sessione decisiva non assegna punti iridati, ma definisce le posizioni di partenza per il Gran Premio.

Cosa sapere prima della gara

Russell partirà davanti a tutti, con Antonelli al suo fianco. Per Norris e Piastri la seconda fila lascia entrambe le McLaren alle spalle delle Mercedes, mentre il risultato non anticipa l’esito della gara: ritmo, strategia e gestione degli pneumatici potranno cambiare l’ordine durante il Gran Premio. L’articolo riporta la griglia ufficiale disponibile dopo le qualifiche e non il risultato della gara, ancora da disputare.

Per il pubblico italiano, l’attenzione è soprattutto su Antonelli: il secondo posto in griglia lo colloca in prima fila nella gara qatariota. La classifica ufficiale riporta per lui 1:21.823, contro 1:21.695 di Russell. Il distacco è di 0,128 secondi, calcolato sui tempi pubblicati da Formula 1.

Fonti e immagine

Fonti: Formula 1, risultati delle qualifiche del GP Qatar 2026 e griglia ufficiale di partenza. Le prove libere del venerdì erano state raccontate nel resoconto della FP2 del GP del Qatar.

Foto d’archivio: George Russell guida la Mercedes durante le qualifiche del GP di Cina 2026; l’immagine non ritrae la sessione del Qatar. Liauzh / Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.